Как и где можно освятить куличи в Санкт-Петербурге в период коронавируса

На 13-19 апреля 2020 года выпала Страстная неделя Великого поста, которая завершается праздником Пасхи. По традиции православные в этот день идут в храмы на ночную службу, однако в этом году очень сложная обстановка в мире, стране и Северной столице, в том числе. В связи с распространением коронавируса запрещены все массовые мероприятия с большим скоплением людей. Еще недавно верующим Петербурга просто рекомендовали оставаться дома и даже запустили он-лайн трансляции из главных храмов Северной столицы, то сейчас на посещение служб прихожанами установлен полный запрет.

ТЕМА ДНЯ в Петербурге. Пасха без прихожан - мы выяснили, что делать с куличами и яйцами. И как участвовать в службах на удаленке 00:00 00:00

- Учитывая обстоятельства, по благословению Святейшего Патриарха Кирилла с 14 по 19 апреля 2020 года во всех приходских и монастырских храмах Санкт-Петербургской епархии богослужения будут без участия прихожан. В храмах могут находиться только клирики, певчие, церковные работники, волонтеры и съемочные группы, обеспечивающие трансляции. Конечно, просмотр богослужений на мониторе не заменит личного участия, но поможет в домашней молитве, - сообщается на сайте митрополии.

При сложившихся обстоятельствах идти в храм не обязательноФото: Артем КИЛЬКИН

А как же традиция, связанная с символами Пасхи? Как и где теперь можно освятить куличи в Санкт-Петербурге в период коронавируса? При сложившихся обстоятельствах идти в храм не обязательно. Об этом нам рассказал иерей Санкт-Петербургской митрополии Илья Макаров.

- Да, мы все грустим, что сейчас введены вот такие ограничения. В связи с новым распоряжением, прихожанам запрещено приходить на службы, и даже на улице с соблюдением дистанции в 1, 5 метра невозможно будет провести освящение куличей, - говорит Илья Макаров. – Ну что поделать? В сложившихся условиях и неосвященные куличи могут стать атрибутами праздничного пасхального стола. Есть еще вариант освящения в домашних условиях, когда мирянин сам может освятить кулич. Для этого нужно взять святую воду и прочитать молитву. Однако, это исключительные случаи, и если дома у прихожанина уже есть святая вода. Воду как раз мирянин освятить не может.

В епархии сейчас обсуждают вопрос, какие храмы и соборы Петербурга будут вести трансляции на время пасхальной службы. Напомним, что уже десяток храмов с середины марта вещают он-лайн в своих официальных группах в соцсетях. Возможно, что будет трансляция службы по телевидению.

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