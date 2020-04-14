4 000 зараженных в сутки и 160 дней эпидемии: ученые ИТМО спрогнозировали развитие ситуации с коронавирусом в России

Ученые из национального центра когнитивных разработок университета ИТМО рассказали, когда закончится эпидемия коронавируса в России. Представить, как будут развиваться события, им помогла чистая математика.

- Мы взяли четыре показателя из девяти стран: количество заразившихся, выздоровевших, умерших и различные взаимосвязи между ними, - рассказал «Комсомолке» руководитель отдела научных разработок Сергей Иванов. - И на их основе написали алгоритм, который показывает текущую ситуацию и дает прогноз на будущее.

Несмотря на то, что прогноз довольно точный, все может измениться в любой момент - в том числе и в зависимости от поведения людей.Фото: Олег ЗОЛОТО

На сегодняшний день, отмечает Иванов, данные программы вполне соответствуют той картине, которую каждый день дает федеральный оперштаб, а значит, алгоритму можно доверять. По данным прогноза, пик эпидемии в России придется ориентировочно на 20-е числа апреля, когда количество зараженных в сутки составит около 4 000 человек. После этого заражения постепенно пойдут на спад и окончательно иссякнут к августу. Всего эпидемия до полного исчезновения новых случаев инфицирования продлится порядка 160 дней, за которые заразиться успеют примерно 126 000 человек. Впрочем, все еще может измениться в зависимости от ситуации - причем в лучшую, так и в худшую сторону.

Но благоприятный сценарий только в том случае, если люди будут соблюдать карантинные меры. Если же ослабить их хотя бы наполовину (такую возможность программа тоже предусматривает), то уже через неделю в день будут выявлять около 20 000 новых зараженных, их общее количество составит около 230 000 человек.

- Это довольно точный прогноз, мы отвечаем за свои цифры, - констатирует Иванов. - И призываем всех не выходить лишний раз на улицу — иначе ситуация может принять катастрофический оборот.

На создание алгоритма у сотрудников Центра ушло около десяти дней. Посмотреть статистику и «поиграться» со сценариями эпидемии может любой желающий.

Ученые ИТМО показали, как распространяется вирус, если не соблюдать карантин.Видео: Национальный центр когнитивных разработок Университета ИТМО

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