2020-04-14T19:39:50+03:00
Общество

4 000 зараженных в сутки и 160 дней эпидемии: ученые ИТМО спрогнозировали развитие ситуации с коронавирусом в России

Сделать это им помогли чистая математика и данные, приходящие из других стран [видео]
Сергей ВОЛЧКОВ
Поделиться:
По данным алгоритма, пик эпидемии в России придется на 20-е числа апреля.По данным алгоритма, пик эпидемии в России придется на 20-е числа апреля.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Ученые из национального центра когнитивных разработок университета ИТМО рассказали, когда закончится эпидемия коронавируса в России. Представить, как будут развиваться события, им помогла чистая математика.

- Мы взяли четыре показателя из девяти стран: количество заразившихся, выздоровевших, умерших и различные взаимосвязи между ними, - рассказал «Комсомолке» руководитель отдела научных разработок Сергей Иванов. - И на их основе написали алгоритм, который показывает текущую ситуацию и дает прогноз на будущее.

Несмотря на то, что прогноз довольно точный, все может измениться в любой момент - в том числе и в зависимости от поведения людей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Несмотря на то, что прогноз довольно точный, все может измениться в любой момент - в том числе и в зависимости от поведения людей.Фото: Олег ЗОЛОТО

На сегодняшний день, отмечает Иванов, данные программы вполне соответствуют той картине, которую каждый день дает федеральный оперштаб, а значит, алгоритму можно доверять. По данным прогноза, пик эпидемии в России придется ориентировочно на 20-е числа апреля, когда количество зараженных в сутки составит около 4 000 человек. После этого заражения постепенно пойдут на спад и окончательно иссякнут к августу. Всего эпидемия до полного исчезновения новых случаев инфицирования продлится порядка 160 дней, за которые заразиться успеют примерно 126 000 человек. Впрочем, все еще может измениться в зависимости от ситуации - причем в лучшую, так и в худшую сторону.

Но благоприятный сценарий только в том случае, если люди будут соблюдать карантинные меры. Если же ослабить их хотя бы наполовину (такую возможность программа тоже предусматривает), то уже через неделю в день будут выявлять около 20 000 новых зараженных, их общее количество составит около 230 000 человек.

- Это довольно точный прогноз, мы отвечаем за свои цифры, - констатирует Иванов. - И призываем всех не выходить лишний раз на улицу — иначе ситуация может принять катастрофический оборот.

На создание алгоритма у сотрудников Центра ушло около десяти дней. Посмотреть статистику и «поиграться» со сценариями эпидемии может любой желающий.

Ученые ИТМО показали, как распространяется вирус, если не соблюдать карантин.Видео: Национальный центр когнитивных разработок Университета ИТМО

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Эксперты: К июню 2020 года коронавирусом в Санкт-Петербурге могут заболеть до 120 тысяч человек

В Санкт-Петербурге в группе риска находятся граждане в возрасте старше 60 лет, по прогнозам врачей, пандемия коронавируса будет свирепствовать до июня 2020 года (подробности)

Одинокий Исаакий, опустевший Невский: Показываем, как изменился Санкт-Петербург в период самоизоляции

«Комсомолка» сравнила главные достопримечательности Северной столицы до и после ограничений по коронавирусу (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Хочу уехать и спрятаться от всего»: Петербургский ресторатор, объявивший ультиматум властям, объяснил, почему передумал открываться
Александр Затуливетров заявлял, что назло всем запретам откроет свои рестораны 15 апреля, если до этого власти не введут режим ЧС
Газпромбанк запускает бесплатное изучение английского для педагогов и студентов
Газпромбанк совместно с Общероссийским Профсоюзом образования и компанией EF Education First запускают двухмесячную программу бесплатного изучения английского языка для педагогов и студентов, чтобы период самоизоляции они провели максимально эффективно
Новости 24
Дорожники Петербурга потратили только 13% закупленных на зиму тонн соли
Подпольный колл-центр мошенников, укравших у пенсионеров 3,5 млн рублей, накрыли в Петербурге
Более 11 тысяч петербуржцев встали на учет по безработице
Автобусы усилят движение в Санкт-Петербурге с 15 апреля
У общежития в Новосергиевке, где нашли 35 мигрантов с коронавирусом, поставят палаточный госпиталь
Врача оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение карантина в Санкт-Петербурге
В Петербурге задержали машину «Отдела по борьбе с коронавирусом»
Три комитета получили право штрафовать нарушителей самоизоляции в Санкт-Петербурге
В НИИ скорой помощи опровергли закрытие на карантин отделения кардиологии
Проект «Открытый город» в Санкт-Петербурге может начаться 27 мая
Общежитие СПбГУ, где жила студентка с коронавирусом, не будут закрывать на карантин
Запрет на продажу масок в аптеках продержался неделю
Три новых случая заражения коронавирусом зафиксировано в Карелии 14 апреля 2020 года
Петербургские рестораторы бесплатно доставляют врачам горячие обеды
Из крайней необходимости: Всех петербуржцев старше 65 лет раз в неделю будут проверять врачи
Индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 14 апреля 2020: Город устанавливает антирекорд
В Пушкине родителям подростка, нарушившего самоизоляцию, грозит штраф 15 тысяч рублей
Несмотря на запрет, каршеринг продолжает работать в Петербурге
Петербуржцам рассказали, как правильно питаться на самоизоляции
Съезд на КАД полностью перекроют на пять дней