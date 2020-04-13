Одинокий Исаакий, опустевший Невский: Показываем, как изменился Санкт-Петербург в период самоизоляции

Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге на 13 апреля 2020 года поднялся ровно до 5 баллов в ночное время и опустился до 2,5 в дневное. Для сравнения, в этот же день до ограничительных мер по коронавирусу плотность людей на улице составляла в среднем 0,7 балла. Очевидно, горожане сменили весеннюю обувь на домашние тапочки. Это подтверждает и затея «Комсомолки»: запечатлеть главные городские достопримечательности на камеру в период самоизоляции, а затем сравнить современные снимки с прошлогодними, когда улицы Петербурга еще не тосковали по людям и многочисленным туристам.

Наш фотокорреспондент укутался в три слоя медицинских масок, надел парочку защитных перчаток и отправился в мини-путешествие по опустевшему городу. Первая остановка – арка Главного штаба. Даже в непогоду в нее ежедневно проходили тысячи людей. Сейчас же чудом будет встретить хотя бы одного человека.

Непривычно наблюдать пустующую арку Главного штаба. Сейчас никому нет дела до Дворцовой площади.Фото: Олег ЗОЛОТО

Не узнать и знаменитые мосты Петербурга: Аничков, Банковский и Эрмитажный. Переправы еще никогда не были настолько опустевшими и позабывшими про бесконечные потоки горожан. Время словно остановилось. Зато теперь величественная архитектура града Петрова видна невооруженным взглядом. Она не смешивается с толпой, что позволяет созерцать красоту в полном спокойствии.

Аничков мост.Фото: Олег ЗОЛОТО

Банковский мост.Фото: Олег ЗОЛОТО

Эрмитажный мост.Фото: Олег ЗОЛОТО

Чего и говорить про главные улицы Северной столицы. Сейчас Невский и Лиговский проспекты выглядят так, словно их перекрыли для съемок какого-нибудь исторического фильма. Раньше на крупных "артериях" города приходилось перекрикивать шум транспорта и людей, чтобы тебя услышал собеседник. Сейчас даже говорить вполголоса выходит внезапно громко.

Однако пока центр Петербурга пустует, люди все равно массово выходят гулять в своих жилых районах. Поводом этого, как правило, становится теплая погода, которая не раз баловала горожан в апреле, выманивая всех из дома.

Невский проспект, ты ли это?Фото: Олег ЗОЛОТО

Сейчас людей на Лиговском проспекте иногда можно посчитать на пальцах рук.Фото: Олег ЗОЛОТО

Толп туристов с запрокинутыми головами нет и возле Исаакиевского и Казанского соборов. Посещение храмов временно запретили, поэтому сейчас там не встретить и местных жителей.

Исаакиевский собор тоскует по горожанам.Фото: Олег ЗОЛОТО

Непривычно наблюдать Казанский собор без толп туристов.Фото: Олег ЗОЛОТО

Пожалуй, самые популярные места для фотографий в городе, набережная канала Грибоедова и стрелка Васильевского острова, взяли небольшой перерыв от вездесущих вспышек камер и гуляющих людей. Наш одинокий фотокорреспондент не нашел никого, кто бы смог снять его на фоне города, и, вздохнув, молча побрел дальше. Благо грусть быстро прошла, поскольку красота зданий Петербурга оттягивает на себя все внимание во время самоизоляции.

Набережная канала Грибоедова свободная от гуляющих горожан и многочисленных торговцев.Фото: Олег ЗОЛОТО

Стрелка Васильевского острова позабыла о вечно фотографирующихся прохожих.Фото: Олег ЗОЛОТО

И еще один ракурс стрелки "Васьки".Фото: Олег ЗОЛОТО

Не порадовал прохожими и Московский вокзал – эпицентр вездесущих толп горожан, вечно бегущих по своим делам, из центра. Сейчас жителям Петербурга, в основном, некуда спешить. Разве что дома - до плиты.

Московский вокзал больше не окутан суетой.Фото: Олег ЗОЛОТО

Люди больше не спешат в пригород или в другие регионы.Фото: Олег ЗОЛОТО

Не узнать и Александровский сад. Раньше местный фонтан был и бассейном, и скамейкой для разного рода гуляк, а теперь - он, скорее, декорация к фильму про постапокалипсис. Зато по-своему завораживает, отвлекая от суеты.

Фонтан в Александровском саду совсем грустит без людей.Фото: Олег ЗОЛОТО

Улицы возле здания Адмиралтейства больше не заполнены длинными вереницами автомобилей и громкими клаксонами.

Здание Адмиралтейства.Фото: Олег ЗОЛОТО

Площадь у ТРЦ «Галерея» удивляет своей тишиной. Здесь нет тусовок молодежи, уличных музыкантов и танцоров, что приковывали внимания сотен горожан. Увы, сейчас тут не на что смотреть, улица стала заурядной.

ТРЦ "Галерея" выглядит крайне скромно без толп посетителей и уличных креативщиков.Фото: Олег ЗОЛОТО

Наконец, печален вид и поблизости дома Зингера. Пока что за книгами петербуржцы ходят в онлайн-магазины, ненадолго прощаясь с бумагой.

Дом Зингера.Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» напоминает, что Петербург побудет безлюдным минимум до конца апреля, когда закончатся ограничительные меры по коронавирусу. Пока что лучше позаботиться о себе и своих близких и подойти к долгожданной встрече с любимыми местами здоровыми и счастливыми.