Дышать нечем: Как звучит кашель зараженного коронавирусом человека

Вязьма оказалась эпицентром коронавируса в Смоленской области. Массовое заражение опасной инфекцией здесь развивается по одному из самых страшных сценариев - вирус проник в местный дом престарелых. Сначала Covid-19 диагностировали у одного из сотрудников интерната. После этого тест прошли 300 человек, 250 из которых пенсионеры. Накануне коронавирус подтвердился больше чем у 30 из них. Но на этом распространение коронавируса внутри дома престарелых не остановилось.

- По состоянию на 15 апреля на территории Смоленской области зарегистрировано 106 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, из них 83 случая приходятся на Вяземск, - поясняют в оперштабе региона. - Все зафиксированные в Вяземском районе случаи связаны с заносом инфекции в Вяземский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

Звук кашля человека с коронавирусом 00:00 00:00

Одной из заболевших, судя по всему, оказалась и 78-летняя пенсионерка Светлана Файзулловна, захворавшая полторы недели назад. Женщина, у которой еще и диабет, пожаловалась корреспонденту "КП" на сильный кашель и одышку. А еще на то, что никакого лечение ей не назначали.

В доме престарелых Вязьмы массовое заражение коронавирусом

Сразу же после публикации "КП" пенсионерку доставили в больницу Смоленска.

- Наверное, подтвердился коронавирус, - пояснила "КП" Светлана Файзулловна. - Теперь все делают. Проверили легкие, посмотрели их. Подключили к кислороду - искусственная вентиляция легких, дышать легче стало. Капельницу поставили. Спасибо вам.

А так выглядят зараженные коронавирусом легкие. Слева - начало болезни, справа - пик

Голос у Светланы Файзулловны немного лучше, чем накануне. Вчера женщина каждые 20 секунд заходилась истошным кашлем. От страшных звуков мурашки по коже бежали - послушайте, как кашляет человек с подозрением на коронавирус.

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«Кашель не проходит, никто не лечит»: Пенсионерка рассказала о жизни в доме престарелых под Смоленском, где у 86 человек заподозрили коронавирус

Пожилые люди считают, что их заразил врач. Якобы, у него жена работала в поликлинике, и там контактировала с больным (подробности)