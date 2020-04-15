2020-04-15T14:46:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Дышать нечем: Как звучит кашель зараженного коронавирусом человека

78-летняя Светлана Файзулловна - одна из постояльцев интерната в Вязьме, где произошло массовое заражение коронавирусом. Больше недели она жутко кашляла, но лечение ей не назначали [аудио]
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments2
Пенсионерку доставили в больницуПенсионерку доставили в больницу
Изменить размер текста:

Вязьма оказалась эпицентром коронавируса в Смоленской области. Массовое заражение опасной инфекцией здесь развивается по одному из самых страшных сценариев - вирус проник в местный дом престарелых. Сначала Covid-19 диагностировали у одного из сотрудников интерната. После этого тест прошли 300 человек, 250 из которых пенсионеры. Накануне коронавирус подтвердился больше чем у 30 из них. Но на этом распространение коронавируса внутри дома престарелых не остановилось.

- По состоянию на 15 апреля на территории Смоленской области зарегистрировано 106 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, из них 83 случая приходятся на Вяземск, - поясняют в оперштабе региона. - Все зафиксированные в Вяземском районе случаи связаны с заносом инфекции в Вяземский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

Звук кашля человека с коронавирусом

00:00
00:00

Одной из заболевших, судя по всему, оказалась и 78-летняя пенсионерка Светлана Файзулловна, захворавшая полторы недели назад. Женщина, у которой еще и диабет, пожаловалась корреспонденту "КП" на сильный кашель и одышку. А еще на то, что никакого лечение ей не назначали.

В доме престарелых Вязьмы массовое заражение коронавирусом

В доме престарелых Вязьмы массовое заражение коронавирусом

Сразу же после публикации "КП" пенсионерку доставили в больницу Смоленска.

- Наверное, подтвердился коронавирус, - пояснила "КП" Светлана Файзулловна. - Теперь все делают. Проверили легкие, посмотрели их. Подключили к кислороду - искусственная вентиляция легких, дышать легче стало. Капельницу поставили. Спасибо вам.

А так выглядят зараженные коронавирусом легкие. Слева - начало болезни, справа - пик

А так выглядят зараженные коронавирусом легкие. Слева - начало болезни, справа - пик

Голос у Светланы Файзулловны немного лучше, чем накануне. Вчера женщина каждые 20 секунд заходилась истошным кашлем. От страшных звуков мурашки по коже бежали - послушайте, как кашляет человек с подозрением на коронавирус.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Кашель не проходит, никто не лечит»: Пенсионерка рассказала о жизни в доме престарелых под Смоленском, где у 86 человек заподозрили коронавирус

Пожилые люди считают, что их заразил врач. Якобы, у него жена работала в поликлинике, и там контактировала с больным (подробности)

«Кашель не проходит, никто не лечит»: Пенсионерка рассказала о жизни в доме престарелых под Смоленском, где у 86 человек заподозрили коронавирус

Пожилые люди считают, что их заразил врач. Якобы, у него жена работала в поликлинике, и там контактировала с больным (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 15 апреля 2020 года: установлен новый рекорд, заболели еще 130 человек
В Санкт-Петербурге поменялась статистика по новым случаям коронавируса, общее число пациентов с подтвержденным диагнозом составило 929 человек
Новости 24
В Архангельске мужчина убил бабушку и мать 12-летней школьницы и свою родственницу-пенсионерку
15 тысяч особей атлантического лосося выпустили в воды Санкт-Петербурга
В Петербурге на время карантина закрыли почти все общественные туалеты
Вниманию пассажиров: Метро не будет работать в ночь на Пасху
Более 350 деревьев и 11,5 тысяч кустарников высадили в Санкт-Петербурге
Врач рассказала о массовой вспышке коронавируса в хостеле Новосергиевки под Санкт-Петербургом
Петербуржцев предупреждают о мошенничестве с «пропусками» для проезда по городу
Трое мужчин с собакой заблудились ночью в лесу Ленобласти
Голая девушка бродила по многоэтажке в Купчино
Чиновников Санкт-Петербурга обяжут отвечать на сообщения в социальных сетях
Петербуржцам рекомендовали ограничить использование гаджетов на самоизоляции
Стало известно, где именно в Ленобласти выявлены новые случаи коронавируса
Петербургские онкологи продолжат лечение детей с онкозаболеваниями во время пандемии
Голодный мужчина украл пакет колбасы и дрель в Санкт-Петербурге
Склад наркотиков обнаружили в квартире на Васильевском острове
10-летний школьник избил молотком и ограбил женщину во Всеволожске
Издатели Санкт-Петербурга запустили флешмоб в поддержку печатной прессы
РЖД отменили «Ласточки» между Санкт-Петербургом и Петрозаводском
У хостела с зараженными мигрантами в Новосергиевке установили надувной госпиталь
Самолет из Нью-Йорка с 60 пассажирами прилетел в Санкт-Петербург
Школьницу изнасиловали за отказ присылать обнаженные фотографии неизвестному мужчине
Стали известны подробности пятой смерти от коронавируса в Санкт-Петербурге
Медики получат выплаты за борьбу с коронавирусом в Карелии
Мужчина выжил, попав под поезд в Шушарах
Еще 7 человек выздоровели от коронавируса в Санкт-Петербурге 15 апреля 2020 года
Кассир из «Дикси» ограбил продавца медицинских масок
Еще 1 пациент с коронавирусом умер в Санкт-Петербурге 15 апреля 2020 года