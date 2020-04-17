Супермена не ждут, спешат на помощь сами: как простые люди во время пандемии помогают друг другу

Эпидемия и карантин - не повод не помогать ближним. Такой философии придерживаются герои нашей статьи. Без громкой огласки и не требуя ничего взамен, несмотря на обстоятельства, возраст и риск заразиться самим они делают жизнь других людей чуть легче и комфортнее.

ЗА РУЛЕМ - ПЕНСИОНЕРКА-БЛОКАДНИЦА

Почти каждое утро 80-летняя блокадница из Санкт-Петербурга Галина Яковлева садится за руль своего фургончика и едет развозить продукты и вещи первой необходимости тем, кто нуждается в помощи. Еще в 2008 году она основала свой собственный благотворительный фонд «Доброта» - и не останавливает его работу даже в разгул эпидемии.

- Да вы что! Без меня мои бабки и дедки умрут! - рассказывает Галина Ивановна. - Они ведь даже до магазина дойти сами не могут, и помогать им практически некому.

То, что она сама по возрасту находится в группе риска, героическую пенсионерку не пугает.

- У меня знаете какое здоровье? - смеется она. - Я с 2008 года и не чихнула ни разу и ни одной таблетки не съела. Да и потом, я так думаю - если будешь чего-то сильно бояться, то именно это с тобой и случится. Так что настрой боевой.

В 2008 году пенсионерка основала свой собственный благотворительный фонд «Доброта».Фото: Олег ЗОЛОТО

Но настрой настроем, а о мерах безопасности Галина Ивановна тоже не забывает. На каждый адрес она ездит в гигиенической маске (благо, когда-то довелось поработать с предприятием, которое изготавливало разные медицинские изделия, и с тех пор остался запас) и перчатках, а коробки с сыром, колбасой, овощами, чаем, туалетной бумагой и прочими необходимыми припасами оставляет у дверей домов и квартир. Деньги на продукты енй жертвуют разгные крупные компании Петербурга. Любые контакты с другими людьми пришлось свести к минимуму — а это, если верить врачам, самая действенная профилактика.

- А так у меня каждый день расписан, - признается петербурженка. - С утра продукты получить, потом развезти по адресам. Иногда получается за раз десять-пятнадцать рейсов. Тяжеловато, конечно, ну да я уже больше полувека за рулем — на комбайне работала, на тракторе, на «Скорой помощи». Даже троллейбус водила. Так что и тут справимся!

ИЗ СВЯЩЕННИКОВ - В ВОЛОНТЕРЫ

Из-за коронавируса в жизни петербургского священника Владислава Анцибора случился крутой поворот - да такой, что хоть сейчас кино снимай. В разгар пандемии Анцибор оставил церковь - хотя до этого прослужил там 25 лет! - и подался в волонтеры, помогать пожилым людям, которые сидят на карантине.

- О том, чтобы сложить с себя сан, я начал задумываться довольно давно, - признается бывший священнослужитель. - По другим, личным причинам.

Сейчас Анцибор работает в городском волонтерском центре. Каждый день принимает заявки от «подопечных», покупает продукты, лекарства, вещи первой необходимости, а потом доставляет их по адресам.

В разгар пандемии Анцибор оставил церковь - хотя до этого прослужил там 25 лет! - и подался в волонтеры

- Для меня стало большой неожиданность то, что бабушки, оказывается, бывают разными, - смеется мужчина. - Когда ты приходишь к ним как священник, они с тобой всегда учтивы, доброжелательны. А когда как волонтер - могут и покапризничать и даже немного нагрубить.

Что он будет делать дальше, когда закончится эпидемия, Владислав пока не знает. Из церкви он ушел стремительно, никакой финансовой подушки накопить не успел, так что надеется устроиться куда-нибудь по специальности - благо, удалось когда-то получить второе высшее. Но это все будет потом, а пока бывший священник вновь помогает людям - только теперь уже не словом, а руками.

ОТДАЕМ МАСКИ ДАРОМ

В России вот уже которую неделю - настоящая беда с медицинскими масками. Их можно либо купить в интернете у спекулянтов, либо сшить самостоятельно... либо заказать у команды под руководством 21-летнего петербуржца Гордея Деньшикова – в прошлом арт-директора бара. В конце марта он организовал целый цех по производству масок. Швейные машинки взял у знакомых, а за нитку с иголкой сел сам и усадил своих друзей.

- Мне не раз предлагали перевести это все на коммерческие рейсы, - признается молодой человек. - Сулили до 250 рублей за одну маску. Но я считаю, что бизнес всегда может обратиться к тем же перекупщикам. А наша задача - не заработать, а помочь тем, кому это необходимо.

Производительность у команды Гордея запредельная: в день парни и девушки, мужчины и женщины шьют по 1 000 масок. Кто-то работает в крошечном офисе, кто-то помогает из дома. Маски либо раздают у метро, либо развозят прямо по адресам, если есть такая возможность. Все деньги, вложенные в проект - деньги самого Гордея. Запуск производства обошелся ему примерно в 20 000 рублей, еще по 2 000 уходит каждый день на закупку материалов. Но, признается наш герой, оно того стоит.

В день команда Гордея шьют по 1 000 масок.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Мы сейчас выходим на новый уровень, - продолжает парень. - К нам присоединяются новые люди, у нас появляются дополнительные руки и возможности. Может быть, в будущем я решу сделать этот проект благотворительным и открою под него специальный банковский счет.

Единомышленников у Деньшикова, к счастью, по стране оказало немало. Например, в Новосибирске маски для врачей из областной больницы шьют школьники, а в Перми добрым делом занялась и восьмиклассница. 14-летняя Саша Вагнер дарит средства защиты, сделанные своими руками, всем желающим.

ЧЕТВЕРЫХ ДЕТЕЙ – В ДЕРЕВНЮ, САМА - В ДОБРОВОЛЬЦЫ

34-летняя Яна Григорьева из Екатеринбурга - директор в собственной фирме металлопроката и мать четверых (!) детей. Она отвезла своих ребятишек к бабушке в деревню, а сама подалась в волонтеры.

- Когда всех отправили на самоизоляцию, я решила, что не смогу сидеть дома и вообще не хочу терять зря свое время. Поэтому пошла помогать пенсионерам, тем более, я понимаю, что мы молодые - нам легко, а им пожилым – сложно, - объясняет предпринимательница Яна. – А дети у нас уже взросленькие: пятилетние девочки- двойняшки и двое сыновей 14 и 11 лет.

Яна Григорьева на время карантина отвезла детей к бабушке в деревню, а сама подалась в волонтеры.

К себе в помощники Яна подключила мужа Константина. Он пока тоже остался без работы. Супруг Яны трудится на одном из заводов Екатеринбурга и в начале апреля коллектив распустили на месяц с сохранением зарплаты.

- У волонтеров предусмотрены все средства защиты. Мы приезжаем к человеку, но обычно не контактируем с ним. Подходя к двери, на ручке уже видим пакет со списком и деньгами, продукты передаем также, - рассказывает Яна. - Но без мужа я бы не решилась на такое. Никогда не знаешь, какой человек звонит и просит помощи. Вдруг это мошенник.

СВЕЖИЙ ХЛЕБ И ПОДГУЗНИКИ, ВСЕМ!

В одном из спальных районов Красноярска несколько дней назад на дверях павильона появилась записка от руки: «Раздается бесплатно хлеб пшеничный 1 сорт и детский памперс в связи с карантином». Жильцы дома поначалу не поверили. Оказалось, правда.

- Времена сейчас трудные, многие не работают, зарплату не получают, вот я и решил помочь, - говорит 26-летний предприниматель Джавид Тагиев. - Мы не выбираем, кто малоимущий, а кто с достатком, сейчас всем непросто. Поэтому раздаем всем. У меня еще два магазина в городе, там тоже хлеб раздаем.

26-летний предприниматель Джавид Тагиев бескорыстно раздает хлеб всем нуждающимся.Фото: Мария ЛЕНЦ

В день только в одном павильоне разбирают примерно булок 50. По деньгам Джавид – нет, не теряет – бескорыстно жертвует на доброе дело. А такое, как известно, всегда возвращается сторицей.

- Памперсы тоже берут, - говорит продавец Роза. – У нас было 300 штук вначале, а теперь вот что осталось. В день 16-20 штук расходится, размеры есть любые. Люди поначалу задавали вопросы, почему мы это делаем. Они даже не верили. А потом благодарили.

В день только в одном павильоне разбирают примерно булок 50.Фото: Мария ЛЕНЦ

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