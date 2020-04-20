2020-04-20T20:42:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Подтвердилось массовое заражение коронавирусом в клинике имени Пирогова СПбГУ

Опасной инфекцией болеют 4 медработника и 9 пациентов
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В клинике имени Пирогова СПбГУ подтвердилось массовое заражение коронавирусом.В клинике имени Пирогова СПбГУ подтвердилось массовое заражение коронавирусом.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В клинике высоких медицинских технологий имени Пирогова при СПбГУ подтвердился коронавирус сразу у 13 человек. Из них опасной инфекцией болеют 4 медработника и 9 пациентов. Их биологические материалы протестировали в специализированном центре.

- По состоянию на 20 апреля 2020 года в клинике имени Н.И. Пирогова СПбГУ подтверждены тесты (аккредитованной лабораторией) у 4 медицинских работников и 9 пациентов. Всех пациентов и троих сотрудников направили в профильные больницы города. Один сотрудник сейчас находится на амбулаторном лечении, - говорится в сообщении на сайте СПбГУ.

Напомним, ранее в клинике подозревали коронавирус только у 12 человек.

По данным на 20 апреля, в Санкт-Петербурге число заболевших опасной инфекцией за сутки снизилось до 86. Пока что в городе с начала пандемии уже 1846 случаев заражения коронавирусом. В Ленинградской области их пока 454.

ИСТОЧНИК KP.RU

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