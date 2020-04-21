«Все полностью легально»: в Санкт-Петербурге начали торговать пропусками для передвижения по городу во время карантина

В Санкт-Петербурге появилась новая «услуга»: всего за 2 500 рублей любой желающий может купить пропуск, с которым можно свободно ходить по улицам во время карантина и не опасаться патрулей. Бойкая торговля «официальными документами» развернулась в одном из анонимных мессенджеров. Продавцы уверяют: несмотря на то, что в городе до сих пор официально нет ни ЧС, ни, собственно, пропускного режима, а сами бумаги откровенно липовые, от покупателей нет отбоя.

- Пропуск полностью легальный, на каждый день, на ваши данные, с читаемым штрих-кодом и занесением в базы данных, - расписал корреспонденту «Комсомолки» достоинства своего «товара» неизвестный продавец. - Все с нужными печатями и подписями, оформляется через существующие фирмы.

В процессе дальнейшей беседы выясняется, что пропуска в наличии есть двух категорий - «Волонтер» и «Курьер». Чем они друг от друга отличаются, наш собеседник пояснить затруднился.

- На данный момент стоимость пропуска — 2 500 рублей. Изготавливаются бумажный вариант и электронный, бумажный доставляется на адрес курьером, - пояснил «консультант». - Лучше брать сегодня, потому что спрос растет каждый день, и цены тоже поднимаются.

Предложение, конечно, заманчивое, но сервис оставляет желать лучшего. Фото: скриншот переписки

От клиента анонимные доброхоты требуют паспортные данные, нужные бумаги обещают сообразить в течение суток. Оплату вот только просят вперед — по их словам, это связано с тем, что в интернете в последнее время... развелось много мошенников. По этой же причине наш собеседник отказался прислать образец пропуска. Да и не известно, есть ли он вообще — особенно если учитывать, что оплачивать нужно вперед.

Для тех, кто еще сомневается, поясним: пропускной режим в Санкт-Петербурге официально не введен. Так, днем ранее депутат Законодательного собрания Северной столицы Денис Четырбок отметил, что о новых правилах петербуржцев оповестят заранее. И на данный гражданам никто не запрещает передвигаться по улицам. Главное — избегать мест массового скопления людей, не заходить на детские и спортивные площадки, не соваться в парки и скверы. А лучше, конечно, и вовсе сидеть дома — риск заразиться, к сожалению, еще никто не отменял.

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