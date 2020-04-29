Биолог СПбГУ рассказал, чем отличается коронавирус от ВИЧ и сможет ли Covid-19 навсегда поселиться в теле человека

Чем отличается коронавирус от ВИЧ? Может ли Covid-19 навсегда поселиться в теле человека как хроническое заболевание? Вопросов об еще неизученном заболевании с каждым днем возникает все больше и больше. Профессор кафедры СПбГУ Алексей Потехин, читающий лекции о вирусологии, решил собрать самые важные из них и ответить на них понятным для всех языком.

«ВИРУСУ ВЫГОДНО, ЧТОБЫ ЧЕЛОВЕК ОСТАВАЛСЯ ЖИВ»

Один из вопросов, который мучает многих – будет ли стойкий иммунитет к вирусу, если мы им переболеем? Или вирус со временем станет еще агрессивнее? По словам профессора, пока на этот вопрос сложно дать утешительный ответ. Но надежда есть.

- По аналогии с судьбой многих других вирусов, пришедших к человеку от животных, можно прогнозировать снижение вирулентности и патогенности коронавируса со временем, - рассуждает биолог. - У вирусов есть лишь одна цель – размножаться и заражать. Для этого у них есть две стратегии. Одна характерна для очень заразных вирусов, например, кори, оспы. Они не заботятся о жизни хозяина, так как очень легко и эффективно заражают все новых и новых. Вторая стратегия – для менее заразных, к которым относится и наш коронавирус. Для них - чем дольше хозяин остается «в форме», тем дольше он передвигается, общается с другими и разносит инфекцию.

В нашей крови после болезни вырабатываются антителаФото: Олег ЗОЛОТО

При этом, как поясняет ученый, переболевшие люди все-таки могут чувствовать себя в той или иной мере в безопасности.

- Иммунная система, сразившись с патогеном, быстро обучается производить антитела – белки, которые связываются с молекулами вируса, и работают как черная метка. Помеченные возбудители инфекции будут незамедлительно уничтожены белыми клетками крови. Антитела и клетки, способные их производить, затем сохраняются в организме и обеспечивают возможность быстрого реагирования на тот же вирус.

Именно на такой реакции нашего организма и будет строиться будущая вакцина от коронавируса.

- Вакцина – это препарат, с помощью которого мы знакомим нашу иммунную систему с безопасным врагом, заранее ослабленным или убитым, или просто с его частями. И настраиваем иммунитет на грядущую встречу с инфекцией, - поясняет биолог. - Если вирус придет в организм, который с ним уже встречался, то наша иммунная система не позволит инфекции развиться и очень быстро вирус из организма вычистит. Если же иммунная система видит вирус впервые, то она не успевает среагировать моментально, и вирус успевает напасть и нанести организму серьезный ущерб.

Что же касается мутаций вируса – то более агрессивной версии коронавируса нам ждать не стоит. - На практике более опасные варианты быстро отсекаются карантинами и, увы, смертью хозяев, как это произошло с первым SARS-CoV, возбудителем атипичной пневмонии, - поясняет Потехин. - Мутации же, ослабляющие симптоматику заболевания, то есть смягчающие эффект для здоровья, играют вирусу на руку в его стремлении сохраниться в популяции хозяев.

«ВИЧ И КОРОНАВИРУС НЕ ИМЕЮТ НИЧЕГО ОБЩЕГО»

Коронавирус и ВИЧ сравнивают уже давно. И даже французский ученый Люк Монтанье, получивший Нобелевскую премию за открытие ВИЧ, заявил, что не уверен в том, что коронавирус природного происхождения, потому что в его геноме есть последовательности генома ВИЧ. Но биолог СПбГУ решил успокоить россиян.

Вакцина от коронавируса будет знакомить наш организм с врагомФото: Олег ЗОЛОТО

- Для ученых вопрос возникновения коронавируса не относится к числу вопросов веры, и у биологов есть инструменты, применив которые, любой квалифицированный специалист может проверить, прав ли Монтанье, - делится Алексей Потехин. - Такую проверку выполнили многие хорошо разбирающиеся в анализе геномов биологи. И заключение однозначно: встречаемость одинаковых нуклеотидных последовательностей в геноме ВИЧ и в геноме коронавируса не выходит за рамки обычной погрешности, такие участки редки и очень коротки. Тот же результат мы получим, сравнив коронавирус и со многими другими вирусами. То есть коронавирус не имеет ничего общего с ВИЧ.

«ЛЕКАРСТВА ПРОТИВ ВИРУСА ПОДАВЛЯЮТ НАШ ИММУНИТЕТ»

Разницу коронавируса и ВИЧ биолог объясняет и на лекарствах. Ведь сейчас среди экспериментальных методов лечения применяют препараты против вируса иммунодефицита человека. Но, по словам Потехина, это тоже крайне опасно. Ахиллесову пяту ВИЧ ученые уже нашли. Но у коронавируса другое строение, поэтому лекарства от ВИЧ, по словам биолога, не подходят в лечении Covid-19.

Сейчас же для лечения коронавируса медики используют лекарства, которые подавляют ответ нашего иммунитета на вирус.

- Дело в том, что иммунная система – могучее оружие, которое при сбое или при слишком сильном «запуске» может повредить самому организму гораздо сильнее, чем вирус, - объясняет биолог. - Поэтому применение при COVID-19 иммуносупрессоров – один из способов смягчить симптомы заболевания. Но если «погасить» слишком сильный иммунный ответ, у организма может хватить сил для того, чтобы справиться с инфекцией и ее последствиями. Конечно, это тоже нельзя считать настоящей терапией коронавируса. Если погасить иммунный ответ слишком рано, то эффект будет обратным. И вообще вмешиваться собственно в работу иммунной системы – опасно, так как последствия могут быть непредсказуемыми.

Коронавирус, по мнению биолога, показал человечеству одно - что самое страшное оружие, которое можно придумать – это биологическое. Потому что для него «не существует границ».

- Этого Джина из бутылки достаточно выпустить один раз, и он «перезагрузит» все человечество, - резюмирует биолог.

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