2020-04-29T15:40:48+03:00
Дом. Семья

Как спустя год живет маленький лебедь из Гатчины, которого воспитывал отец-одиночка

Сотрудники парка делятся трогательными снимками
Алена ЧИЧИГИНА
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Все очень переживали за отца и кроху, говорили, мол, прожил бы месяц.Все очень переживали за отца и кроху, говорили, мол, прожил бы месяц.
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Вирус вирусом, а хорошие новости в мире тоже есть. Помните трогательную историю про маленького лебеденка из Гатчинского парка? «Комсомолка» писала про нее год назад. Пара белоснежных красавцев обитала в музее-заповеднике «Гатчина». Дабы возродить традицию, молодых возлюбленных доставили туда из Центрального парка культуры и отдыха имени Кирова. Когда птиц, наконец, выпустили в Белый пруд, соцсети заполнили их фотографии и восхищенные комментарии. В апреле 2019 года, пока парк был закрыт на просушку, в нем произошло невероятное событие: крылатая чета провела сезон гнездования и подготовилась к появлению малышей. Но… спустя две недели самка погибла. На птицу напала бродячая собака. Лебедь скончалась, защищая свое гнездо. Яйца передали в инкубатор. К сожалению, выжил всего один детеныш. Вдовец-лебедь взялся за воспитание малыша и надо сказать, неплохо справился с ролью отца. Детенышу дали имя Серебряный, по названию озера, в котором они плавали.

Все очень переживали за отца и кроху, говорили, мол, прожил бы месяц. Но беда миновала. Прошел уже год. И мы решили узнать, как дела у лебединого семейства. Смотрите, каким красавцем стал малыш. Сотрудники парка делятся трогательными снимками. На них и не сразу поймешь – кто из них папа, а кто – сын.

У этой парочки даже появился свой фан-клуб - в соцсетях открылась группа, где выкладывают фото лебедей и делятся историей. ФОТО: Сообщество "Гатчинские лебеди"

У этой парочки даже появился свой фан-клуб - в соцсетях открылась группа, где выкладывают фото лебедей и делятся историей. ФОТО: Сообщество "Гатчинские лебеди"

У этой парочки даже появился свой фан-клуб - в соцсетях открылась группа, где выкладывают фото лебедей и делятся историей.

Пользователи соцсетей умиляются новым снимкам:

"Вот это отец ! Мужчинам надо равняться !"

"Из разных уголков страны наблюдаем, сопереживаем и очень волнуемся за судьбу этой семьи. Пусть у них все будет хорошо!!!"

"Вот бы увидеть их своими глазами"

Кроме того, в сообществе появилась информация, что общие любимцы голодают, им него есть и разместили пост с просьбой о помощи. Вот что ответили сотрудники птичей фермы, которая расположена в парке:

- Их кормят каждый день. Но лебедь - птица дикая и живет по своим правилам: плавают где хотят, кушают, когда хотят. А еще они сейчас способны прокормить себя сами. Но от излищков еды мы не отказываемся. Поэтому, если кто-то действительно принесет что-то к Черным воротам для Фермы, будем только благодарны. Единственно: не надо приносить гнилое, порченное, с плесенью и тому подобное, продукты должны быть качественные.

Лебедь-вдовец решил жить ради сына.После смерти возлюбленного лебеди часто умирают от горя. Но только не этот идеальный отец! Он не может умереть - ему ещё нужно сына растить

ИСТОЧНИК KP.RU

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