«Мама умерла, теперь в реанимации папа»: Сын медсестры рассказал, как коронавирус сразил всю семью

58-летняя Наталья Рожкова работала медсестрой с 90-х годов. Большую часть своей жизни она была военным медиком. Служила вместе с мужем - 59-летним подполковником Борисом. С супругом Наталья прошла военные части Ленинградской области, Баку и Чехословакии. В последние несколько лет она работала в Военной медицинской академии в Санкт-Петербурге, а затем решила перейти в гражданские медики и устроилась на работу в поликлинику.

- Я сейчас работаю в Москве, и в апреле собирался в отпуск к родителям, - рассказал «КП-Петербург» сын Натальи Владимир. – Но 10-го числа позвонила мама и попросила не приезжать: сказала, что плохо себя чувствует. Но я решил все равно приехать, и на следующий день был уже в Петербурге. С женой и 10-летним сыном мы поселились у тещи. Мама уже лежала, поэтому мне удалось пообщаться только с отцом. А на следующий день заболел и он.

Болезнь убила Наталью за неделюФото: СОЦСЕТИ

Наталья вызвала врача сразу, как только почувствовала недомогание. После выходных ей посоветовали сделать рентген легких и приехать на прием к терапевту.

- Температура у нее держалась 39 градусов, была ломота, сухой кашель, першило в горле. Мама жаловалась, что ломит тело, болят кости, появилась одышка и слабость, - вздыхает Владимир. - Мы кололи ей дома димедрол. Она еле ходила - только маленькими шажочками.

14 апреля Владимир повез маму с отцом к врачу. Рентген показал, что у Натальи отек одного из легких.

- Маму отправили на лечение в Покровскую больницу, - вспоминает сын Рожковой. – Анализ на коронавирус дал положительный результат. Отцу рекомендовали лечение на дому. В больнице состояние мамы стало ухудшаться. Ей сделали компьютерную томографию, которая показала отек уже двух легких. Она звонила, просила нас беречь свое здоровье, беспокоилась о своей 80-летней маме, просила о ней позаботиться. В пятницу, 17 апреля, маму перевели в реанимацию, у нее был пониженный кислород в крови. В субботу утром ее подключили к искусственной вентиляции легких, а вечером ее не стало.

Врачи сразу же сообщили о смерти мужу Натальи. В этот же день его госпитализировали в больницу.

Аллея памяти погибшим медикам в ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Он военный, поэтому поздоровее мамы, - поясняет Владимир. - Но у него тоже диагностирован коронавирус, повреждено две трети легких. Сейчас он на ИВЛ, в искусственной коме.

Владимир вместе с женой и сыном теперь сидят на карантине, как контактировавшие с зараженными. У ребенка поднялась температура, но тест на коронавирус дал отрицательный результат.

- Я вроде как жив-здоров. Результаты теста пришли только на ребенка, мы с женой еще ждем, - поясняет Владимир. – Где мама заразилась, точно не узнаешь. Но она говорила, что на работу у них ходил врач с температурой. А потом в один момент он не вышел. Сказал, что большая температура и воспаление легких. В справке о смерти мамы причиной гибели указана двусторонняя пневмония. Врачи сказали, что от Covid-19 не умирают, умирают от отека легких и кислородной недостаточности.

Компенсация за смерть матери, по словам Владимира, семье Натальи не полагается. Для этого нужно, чтобы причиной смерти признали коронавирус, сам же медик должен был лечить больных Covid-19 и заразиться именно на работе.

- Сейчас мы надеемся, что отцу станет лучше, - вздыхает Владимир. – Динамики у него никакой нет. Ни положительной, ни отрицательный. Врачи сказали, что инфекция остановлена, все зависит от того, сможет ли организм восстановить работу поврежденных участков легких. Время покажет. А мать мы завтра повезем в крематорий. Забрать прах можно будет только 4 мая.

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