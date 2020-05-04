Отпуск лучше не планировать: ученые из Петербурга уточнили прогноз по пику коронавируса в России

Несмотря на «скачки» заболеваемости, ситуация с коронавирусом в стране по-прежнему развивается по «оптимистичному» сценарию. Об этом «Комсомолке» сегодня, 4 мая, рассказал руководитель рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию коронавирусной инфекции Центра компетенций Национальной технологической инициативы СПбПУ, профессор Алексей Боровков.

– Вчера у нас закончилась девятая неделя эпидемии. По общему количеству заболевших мы уже обошли Турцию, 7-8 мая обгоним Германию, – объясняет ученый. – Дальше уже рукой подать до Франции, а там – Великобритания, Италия, Испания и США. А вот по еженедельному приросту мы уже обошли и Китай, и Испанию, и Италию — и этот показатель пусть и понемногу, но растет.

По мнению экспертов, карантинные запреты будут снимать постепенно - и в первую очередь сделают послабления для бизнеса.Фото: Олег ЗОЛОТО

Рано или поздно, отмечает ученый, в общей статистике по России наметится перелом: в Москве, на которую сейчас каждый день приходится примерно по 50-52% заболевших, темпы прироста сначала замедлятся, а потом пойдут на спад, а вот в регионах, скорее всего, эпидемия будет разворачиваться в полную силу. Поэтому, считает Боровков, после 12 мая нас будет ждать очередное продление режима самоизоляции — с некоторыми поэтапными послаблениями для бизнеса.

– Скорее всего, с учётом динамики распространения коронавирусной инфекции, ограничения продлят до конца месяца, –констатирует эксперт. – Что будет дальше – сказать пока трудно. Мы начнём получать подтверждения нашей самоизоляции и самодисциплины на «майских каникулах». Возможно, все же возникнет необходимость вводить режим чрезвычайной ситуации – глобально, по всей стране, или же локально, в самых проблемных регионах.

Вчера, 3 мая, в России закончилась девятая неделя эпидемии. Ранее специалисты-вирусологи отмечали, что пик может наступить на одиннадцатой-двенадцатой неделе.Фото: Олег ЗОЛОТО

Осложняется все дело тем, что нас, судя по всему, ждет вторая волна эпидемии. По предварительным прогнозам она может начаться как раз осенью, вместе со вспышкой «традиционных» сезонных заболеваний и наплывом иногородних абитуриентов в мегаполисы и ведущие университеты. Плюс к этому, вернутся с «летних каникул» из регионов, где будет разворачиваться эпидемия, старшекурсники. Значит, актуальными решениями могут оказаться начало учебного года в формате дистанционного обучения или даже перенос на более позднее время.

Похожим образом складывается ситуация и в Санкт-Петербурге:

– Заявить со стопроцентной уверенностью, когда эпидемия закончится, сейчас, к сожалению, нельзя, – признает Боровков. – Всё зависит от многих факторов. Но в зависимости от текущей ситуации, ограничения вполне могут продлиться до середины или до конца лета. Так что отпуск, наверное, пока лучше не планировать, - особенно с выездом куда-либо за пределы регионов.

В Санкт-Петербурге индекс самоизоляции держится на среднем уровне - людей на улицах стало меньше, но они все-таки есть.Фото: Олег ЗОЛОТО

– Накануне майских праздников мы давали следующий прогноз: 7 500 - 8 000 заболевших и пик в районе 23-25 мая, – констатировал эксперт. - Пока что мы идем даже чуть ниже этой кривой. По уточненным данным, пик у нас придется на 24 мая, а общее количество заболевших к этому моменту составит около 7 500 человек.

Однако, объясняет Боровков, все может изменится. Так, серьезный прирост может дать недавняя несанкционированная вечеринка у «Газпром-арены». Нечто подобное ученые наблюдали в Северной Осетии, где после несанкционированного митинга во Владикавказе прогноз заболеваемости резко сменился на неблагополучный.

– Статистика говорит, что это произошло на пятый день – отмечает Боровков. - Соответственно, где-то 7-9 мая мы узнаем, повлияло на уровень заболеваемости мероприятие у стадиона или нет.

Напомним: 4 мая в Санкт-Петербурге зафиксировали 317 новых случаев заражения коронавирусной инфекции. Таким образом с начала эпидемии заболели 5 346 человек.