2020-05-03T23:17:46+03:00
Происшествия

Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 4 мая 2020: массовое заражение в психбольнице и нападение на медиков скорой помощи

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 4 мая 2020 года
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 4 мая 2020 года"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 4 мая 2020 годаФото: Артем КИЛЬКИН
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«Комсомолка» продолжает тщательно следить за развитием пандемии в Северной столице. Мы узнали последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 4 мая 2020 года. К сожалению, в городе вновь стало больше людей, зараженных опасной инфекцией.

- За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге коронавирус подтвердился еще у 295 человек. Всего количество людей, зараженных опасной инфекцией, достигло 5029. За все время пандемии выздоровела уже примерно одна пятая – 1061 человек. Смертей от опасной инфекции зафиксировано 34. В Ленобласти диагностировали 1037 случаев заражения коронавирусом. Из этого общего числа выздоровели 188 пациентов. Смертей по-прежнему 3, - сообщает всероссийский оперштаб по борьбе с коронавирусом.

К сожалению, в очередном медучреждении Санкт-Петербурга произошла вспышка COVID-19. На этот раз инфекцию подхватили 44 сотрудника и пациента психиатрической больницы имени Кащенко. Совсем скоро их перевезут в другое медучреждение – имени Скворцова-Степанова. Там уже закончили монтаж санпропускных шлюзов и подготовили реанимационное отделение.

Тем временем в Смольном объяснили, почему у некоторых стационаров города образуются длинные очереди машин скорой помощи. Дело в том, что врачи стараются не размещать в приемном покое большое количество пациентов из-за угрозы заражения коронавирусом. К тому же какое-то время занимает постоянная дезинфекция помещения.

Уголовное дело завели на петербуржца, который напал на медиков скорой помощи, приехавших на дом к его матери, больной коронавирусом. В итоге мужчина поломал дверь комнаты и порвал защитный костюм одному из врачей. Теперь за опасное хулиганство его ждет реальный срок.

Добавим, что за минувшие сутки в Санкт-Петербурге проверили на коронавирус 5379 человек. Также в Комздраве рассказали подробности последней смерти от опасной инфекции. Умершим стал пожилой мужчина с хроническими заболеваниями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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