2020-05-07T20:40:55+03:00
Общество

Ношение масок и перчаток в Санкт-Петербурге станет обязательным

Вице-губернатор Евгений Елин подчеркнул, что масочный и перчаточный режим в Санкт-Петербурге будет введен в общественных местах
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Власти Санкт-Петербурга пообещали ввести обязательный масочный режим в общественных местах.Власти Санкт-Петербурга пообещали ввести обязательный масочный режим в общественных местах.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин сообщил то, что горожане столь активно обсуждали в последнее время: масочный режим вскоре станет не рекомендацией, а обязательной мерой для того, чтобы не допустить распространение коронавируса в регионе. При этом в Смольном отметили, что в ближайшее время в городе сделают послабления вроде разрешения работать предприятиям из промышленного и строительного сектора, но конкретных дат еще не озвучили.

- Взамен мы требуем четкого и жесткого соблюдения масочного режима. Да, ношение масок и перчаток в Санкт-Петербурге станут обязательными. Особенно в общественных местах, особенно в транспорте. За этим мы будем следить достаточно строго и очень внимательно. В вестибюлях метро мы поставим вендинговые аппараты. С помощью них можно будет легко и удобно приобрести эти маски и перчатки для тех, у кого их нет, - анонсировал новые меры Евгений Елин в эфире программы «Петербург против коронавируса».

Также власти заранее просят жителей Северной столицы не разбрасываться использованными масками, коих, очевидно, станет очень много. Для утилизации средств защиты в городе установят специальные контейнеры.

А вот на вопрос, когда же город задышит полной грудью, Елин четкого ответа не дал. Слишком рано об этом говорить.

- Разговор о послаблении мы будем вести только после преодоление пика заболеваемости COVID-19. После этого должно пройти еще минимум две недели. Только тогда можно будет сказать, что самое страшное позади и разрешить открыть наши учреждения. Но до открытия торговых центров дело дойдет не скоро, - добавил вице-губернатор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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