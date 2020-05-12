2020-05-12T14:01:47+03:00
Происшествия

На уральском заводе-изготовителе аппаратов ИВЛ прокомментировали трагедию в больнице Санкт-Петербурга

Пресс-служба производителя признала, что поставки приборов в Петербург действительно были
Роман ЛЯЛИНПетр КИБЕР
Поделиться:
Причиной пожара в больнице Святого Георгия мог стать аппарат ИВЛ.Причиной пожара в больнице Святого Георгия мог стать аппарат ИВЛ.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

«Уральский приборостроительный завод», аппараты ИВЛ которого могли находиться в петербургской больнице Святого Георгия, в лице своих представителей ответил на запрос журналистов «КП-Петербург» и прокомментировал трагедию, в результате которой погибли пять человек.

- Мы подтверждаем, что аппараты ИВЛ производства АО «Уральский приборостроительный завод» в рамках контракта, поставлялись в Петербург. Официальными данными о том, какие аппараты были установлены в зоне возгорания, мы не располагаем, - говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

О том, почему мог вспыхнуть один из аппаратов искусственной вентиляции легких, на заводе не знают: «Мы ждем результатов расследования. Предположения не строим».

Напомним, что Смольный назвал возгорание оборудования предварительной, но основной причиной трагедии. А представители администрации больницы в разговоре с губернатором Петербурга рассказали, что аппарат ИВЛ загорелся на глазах у дежурившего в палате реанимации врача.

- Это аппарат «Авента-М». Они поступили в нашу больницу 1 мая, до настоящего времени претензий к ним не было. Сейчас эти аппараты не используются в работе, у нас есть и другое оборудование, - заявили журналистам в руководстве больницы.

Медперсонал клиники успел отключить электричество и подачу кислорода, однако он все же вспыхнул. Пламя моментально охватило палату. Спасли лежащих в ней людей не удалось.Однако 150 человек врачи и пожарные успели эвакуировать. Точные причины гибели людей выясняет следствие.

Отметим, что 9 мая похожий пожар из-за аппарата ИВЛ произошел в больнице №50 Москвы, где также могли быть приборы уральского завода.. Тогда жертвой ЧП стала женщина. А после сегодняшней трагедии проверки оборудования в клиниках обеих столиц начал Роздравнадзор.

Загоревшийся аппарат ИВЛ стал причиной пожара в больнице в Петербурге.Олег ЗОЛОТО

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Пять пациентов погибли во время пожара в больнице Святого Георгия»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Мне сказали: голод – ваша проблема»: музыкант из Петербурга оказался заперт в индийском отеле из-за коронавируса
По словам Степана Христанова, за просьбу принести лекарства владелец отеля угрожал ему палкой, а в ответ на попытку выйти из номера силой затолкал обратно и повредил колено
Новости 24
Индекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге 12 мая 2020 года рухнул до 1,8 балла
КАД встал в рекордно длинную пробку в Санкт-Петербурге 12 мая 2020 года
Губернатор Санкт-Петербурга пообещал семьям погибших во время пожара в больнице материальную помощь
Беглов оценил героизм врачей и медсестер больницы Святого Георгия во время пожара
Смольный назвал загоревшийся аппарат ИВЛ причиной пожара в больнице Святого Георгия
Погибшими на пожаре в больнице Святого Георгия стали четверо мужчин и одна женщина
Пациентка больницы Святого Георгия рассказала об эвакуации во время пожара, где погибли пять человек
Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 12 мая 2020 года: Еще более 100 человек вылечились
Первая противоаварийная остановка появилась в Ленинградской области
Губернатор Петербурга приехал на место смертельного пожара в больницу Святого Георгия
Масштабные противопожарные проверки пройдут во всех больницах Санкт-Петербурга
Более 7,5 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 12 мая 2020 года выросло на 2 человека
Новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 12 мая 2020 года: Еще 74 человека заболели