На уральском заводе-изготовителе аппаратов ИВЛ прокомментировали трагедию в больнице Санкт-Петербурга

«Уральский приборостроительный завод», аппараты ИВЛ которого могли находиться в петербургской больнице Святого Георгия, в лице своих представителей ответил на запрос журналистов «КП-Петербург» и прокомментировал трагедию, в результате которой погибли пять человек.

- Мы подтверждаем, что аппараты ИВЛ производства АО «Уральский приборостроительный завод» в рамках контракта, поставлялись в Петербург. Официальными данными о том, какие аппараты были установлены в зоне возгорания, мы не располагаем, - говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

О том, почему мог вспыхнуть один из аппаратов искусственной вентиляции легких, на заводе не знают: «Мы ждем результатов расследования. Предположения не строим».

Напомним, что Смольный назвал возгорание оборудования предварительной, но основной причиной трагедии. А представители администрации больницы в разговоре с губернатором Петербурга рассказали, что аппарат ИВЛ загорелся на глазах у дежурившего в палате реанимации врача.

- Это аппарат «Авента-М». Они поступили в нашу больницу 1 мая, до настоящего времени претензий к ним не было. Сейчас эти аппараты не используются в работе, у нас есть и другое оборудование, - заявили журналистам в руководстве больницы.

Медперсонал клиники успел отключить электричество и подачу кислорода, однако он все же вспыхнул. Пламя моментально охватило палату. Спасли лежащих в ней людей не удалось.Однако 150 человек врачи и пожарные успели эвакуировать. Точные причины гибели людей выясняет следствие.

Отметим, что 9 мая похожий пожар из-за аппарата ИВЛ произошел в больнице №50 Москвы, где также могли быть приборы уральского завода.. Тогда жертвой ЧП стала женщина. А после сегодняшней трагедии проверки оборудования в клиниках обеих столиц начал Роздравнадзор.