«Скачок напряжения или неисправный аппарат ИВЛ»: Эксперты объяснили, как в больнице Святого Георгия мог произойти пожар, в котором погибли пятеро пациентов

В Санкт-Петербурге специальная комиссия разбирается в причинах возгорания аппарата искусственной вентиляции легких в больнице Святого Георгия. ЧП произошло ранним утром в присутствии врачей. Один из медиков заметил, как аппарат ИВЛ вспыхнул в одной из палат, после чего вместе со своими коллегами стал эвакуировать пациентов в другие помещения. К сожалению, спасти пятерых из них не удалось. Предварительной причиной трагедии называют замыкание. В самой отрасли ранее заявляли, что к беде могла привести плохая проводка в больнице. Своим мнением о случившемся с журналистами "КП" поделились эксперты.

- Из-за чего мог произойти пожар в больнице Святого Георгия? Причин может быть огромное множество, - пояснил "КП" президент, председатель совета директоров Миасского завода медицинского оборудования Владимир Супруг. - Мало ли что там могло случиться. Провода рядом проходили. Или торопились, паяли плохо, не проверили. Слабая проводка в больнице причиной пожара быть не может. Тогда бы воспламенился не только сам аппарат... Возможно, напряжение прыгнуло. Телевизоры у людей как раз от этого горят. Тут либо что-то с напряжение питания, либо неисправность самого аппарата ИВЛ.

В больнице погибли пятеро пациентовФото: Олег ЗОЛОТО

Плохую проводку в медучреждении опроверг и главный врач больницы Святого Георгия Валерий Стрижелецкий.

- Глупости, абсурд! Проводка хорошая была, - заверил "КП-Петербург" Валерий Стрижелецкий. - Отделение, в котором произошло возгорание, после капитального ремонта. Два года назад там была заменена проводка.

С ним согласны и сами анестезиологи, которые предлагают все вопросы адресовать производителю.

- Аппараты ИВЛ собраны по принципу пневматики, - поясняет доцент кафедры анестезиологии, реаниматологии и неотложной педиатрии ФПК и ПП СПбГПМУ Анатолий Пулин. - Работает давление, клапанная система. Там гореть нечему. Что касается электроники, мощные процессоров - как на смартфоны, там не ставят. Ставят надежные старые "пентиумы". От электропроводки, чтобы произошло возгорание, это невероятно. Тут не требуется напряжение, там маломощные процессоры, которые не могут разогреться, как разогнанные. В обычной ситуации, чтобы в респираторной техники что-то загорелось надо, чтобы масло попало в систему кислородообеспечения. Любой реаниматолог это знает. Клапан жирными руками никто трогать не будет. И масло лить, тем более. Я десятки лет работаю. Не было никогда такого. Вопрос к инженерам, которые делали аппарат.

Возгорание произошло на шестом этаже больницыФото: Олег ЗОЛОТО

По неподтвержденной пока информации, загоревшийся аппарат ИВЛ был произведен на "Уральском приборостроительном заводе".

- Это аппарат "Аваента М", - пояснил Владимир Сулина, руководитель службы реанимации больницы Святого Георгия. - Их поставили к нам 1 мая. До вчерашнего дня претензий к ним не было.

В самом "Уральском приборостроительном заводе" заявили, что будут ждать результатов следствия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/778556" frameborder="0"></iframe> На пожаре в больнице Святого Георгия в Петербурге погибли люди.

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