Одобрен проект изменений в бюджет Санкт-Петербурга на 2020 год: расходы урежут на 51 млрд рублей

То, чего Петербург достиг в прошлом году – и в социальном, и в экономическом плане – позволило сейчас быстро мобилизоваться перед общим врагом – пандемией. Об этом губернатор Петербурга Александр Беглов заявил в ходе ежегодного отчета перед Законодательным собранием, а потом повторил на заседании Правительства города. Рассказываем, о чем еще говорил градоначальник.

О КОРОНАВИРУСЕ: «Врачам пришлось срочно перепрофилироваться»

Санкт-Петербург «как крупнейший мегаполис и транспортный коридор» в полной мере принял на себя удар эпидемии.

– Приходится решать вопросы, которых не существовало, – сказал губернатор. – Серьезные вызовы встали перед всеми блоками, особенно экономическим и финансовым. Самая тяжелая нагрузка легла на здравоохранение.

Первый больной в городе появился в конце февраля. 4 марта тесты подтвердили наличие у него коронавируса. На сегодня, 13 мая, в Петербурге 8485 подтвержденных заражений. 1848 человек выздоровело, 63 пациента скончались.

– В кратчайшие сроки были развернуты специализированные больничные мощности, – рассказал Беглов. – В марте у нас было 589 коек в инфекционной больнице имени Боткина и 52 койки в Филатовской больнице. Сегодня – 5925 специализированных коек в 15 городских клиниках и двух федеральных медицинских центрах.

Кроме того, есть госпиталь в «Ленэкспо» на тысячу мест, прикрепленный к Госпиталю ветеранов войн. И здесь же появится еще 1300 коек. Пансионат «Заря» теперь уже не обсерватор, а принимает пациентов средней тяжести: туда подвели кислород.

Пандемия выявила ряд проблем: нехватку медицинского оборудования, материалов, средств индивидуальной защиты. Прервались цепочки поставок, пришлось упрощать процедуры закупок, выходить на новые рынки, в том числе и иностранные. Так, оперативно удалось нарастить производство средств защиты, и теперь в городе ежедневно производят 200 000 масок. А за некоторым оборудованием – например, аппаратами ИВЛ – все еще «приходится стоять в очереди в разных странах».

Катастрофически не хватало «профильных» врачей, поэтому на борьбу с инфекцией пришлось отправлять всех.

– С такого количества коек перейти практически на 6 000… У нас не было такого количества инфекционистов с опытом работы в инфекционной среде. Их было всего около тысячи на весь город, – добавил Беглов.

Как итог, печальные цифры. От своих пациентов и коллег коронавирусом заразились 1465 медработников. Справиться с болезнью удалось не всем…

– Смерть от коронавируса официально подтверждена у четырех медиков, – рассказал Беглов.

На борьбу с вирусом в марте-апреле медорганизации Петербурга, сообщил директор Территориального фонда ОМС Санкт-Петербурга фонда Александр Кужель, получили дополнительно 1,045 миллиарда рублей. Из них 809 миллионов направили стационарам, 118 – районным поликлиникам, 89 – службам «Скорой помощи».

Уже запланировали 1,7 миллиарда рублей на укрепление кадрового состава клиник: с начала года на работу приняли 134 врача и 94 медсестры. Около 700 миллионов используют на закупку аппаратов ИВЛ и другого реанимационного оборудования. По словам Кужеля, сейчас «финансовая стабильность медицинских организаций обеспечена».

– Прогнозируем, что в ближайшее время будут расти объемы помощи в поликлиниках: все больше больных будет выписываться, часть сможет лечиться на дому, – отмечает Александр Кужель. – А потому так важно принимать на работу в поликлиники все больше врачей и медсестер и обеспечить их СИЗ.

ДОСЛОВНО

Александр БЕГЛОВ, губернатор Санкт-Петербурга:

– Уроки эпидемии необходимо выучить. Аудит медицинского комплекса, который мы фактически начали, важно довести до логического конца. Новый опыт, за который мы платим сейчас высокую цену, нужно распространить и на другие отрасли здравоохранения. По аналогии с Продовольственным Фондом Санкт-Петербурга город формирует неснижаемые резервы СИЗ и лекарственных средств.

КСТАТИ

В городе значительно увеличилось количество вирусных пневмоний, официально не связанных с коронавирусом. На последней неделе рост превысил средние значения в 5,5 раза. Всего с 1 марта этот диагноз поставили 11 223 петербуржцам. Из них выздоровело 5 924, а 694 человека (в 10 раз больше, чем от нового вируса) скончалось.

ОБ ИТОГАХ 2019-ГО: «Прошлый год стал годом уверенного развития»

Именно то, чего удалось достичь в 2019-ом, позволило быстро мобилизоваться перед новыми вызовами. Александр Беглов назвал прошлый год «годом уверенного развития».

Причем показатели бюджета были практически идеальными и по доходам, и по расходам. Город заработал 639 миллиардов рублей и потратил 649 миллиардов – практически все, что запланировал.

– Это было лучшее исполнение бюджета за десять лет, – подчеркнул губернатор. – И по доходам мы уверенно шли к показателю доходов в триллион рублей в 2024 году.

Кстати, как позднее рассказал глава комитета финансов Алексей Корабельников, очень важным подспорьем стали поступления из федерального бюджета.

– Нам удалось переломить многолетний тренд снижения поступлений, – заявил чиновник. – Большое подспорье было из резервного фонда РФ (потратили на приобретение социальных объектов), были средства и из президентского фонда (на экспозицию музея блокады). Деньги идут, по большей части, на социальные цели: на выплаты, приобретение лекарств, компенсации за ЖКУ, приобретение детских садов и поликлиник. Израсходовали все до последней копейки

ЧТО СДЕЛАЛИ

Одним из самых важных достижений за прошлый год Беглов назвал рекордное количество детских садов, которые ввели в эксплуатацию. 44 садика – такого в Ленинграде-Петербурге не было полвека! Очередь в ясли удалось сократить сразу в два раза.

По итогам года Петербург получил 12 школ и 16 медицинских объектов. Помогли деньги из федерального бюджета – 10,5 миллиарда рублей.

Говорил губернатор и о том, что в городе повысилось качество жизни. Так, средняя продолжительность жизни превысила 76 лет, а на каждого петербуржца впервые теперь приходится более 26 квадратных метров жилой площади.

И – может быть, вы не заметили – город стал безопаснее.

– Преступность снизилась на 5,4 процента. Впервые с советских времен было зарегистрировано менее 50 000 преступлений, – заявил Беглов.

Культура, образование, туризм – успехов город достиг во всех областях. Петербург стал своего рода «конгрессной» столицей: провел Международный экономический форум и Международный культурный форум, принял впервые Театральную олимпиаду. Чтобы увидеть достопримечательности Северной столицы, посетить ее праздники, в 2019-ом в Петербург приехало 10,4 миллиона туристов.

Событием в жизни города Беглов назвал открытие обновленного Музея обороны и блокады Ленинграда. Как и просили ветераны, тот остался в Соляном переулке, более того, его будут расширять, об этом город договорился с Министерством обороны.

– Наши ученые мечтали об Институте истории обороны и блокады Ленинграда – президент подписал такое поручение, будем создавать, – добавил Беглов. – Кроме того, к 75-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады мы восстановили справедливость по льготам для блокадников.

В целом, резюмировал Беглов, Петербург стал социальным, комфортным, умным и открытым.

А ЧТО ЕЩЕ?

– Ввели электронные медкарты для детей в поликлиниках и новорожденных в роддомах.

– Дали возможность проходить диспансеризацию в выходные и по вечерам (ее прошли 2,4 миллиона человек).

– Ввели в эксплуатацию восемь районных онкоцентров.

– Расширили доступ льготникам к услуге «Социальное такси», для слабовидящих детей открыли первый в России «Сад ощущений».

– Открыли во всех школах службы психолого-педагогического сопровождения и ввели доплату 5 000 рублей за классное руководство.

– Перевыполнили собственные планы благоустройства: привели в порядок 530 дворов, парков и скверов, в том числе общественное пространство на берегу Карповки, парк Героев-пожарных во Фрунзенском районе, Корейский сквер в Кронштадте, парк «Чухонка» в Колпино.

– Впервые вложили полтора миллиарда рублей в реконструкцию теплосетей.

– Ввели три станции метро и депо Фрунзенского радиуса. Запустили в эксплуатацию первую в стране частную трамвайную сеть «Чижик».

– Масштабно обновили автобусы, троллейбусы, трамваи.

– Создали 130 000 новых высокопроизводительных рабочих мест. Уровень безработицы в Петербурге на конец года был самым низким в стране – 1,4 процента.

– Полигон «Красный бор» по поручению президента был передан федералам. Это не только снизило нагрузку на бюджет, но и позволило подойти к проблеме комплексно. Ее решат в течение ближайших шести лет.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ВРП (валовый региональный продукт) в 2019 году увеличился на 1,5 процента – это лучший российский показатель.

Индекс промышленного производства составил 104,1 процента – почти вдвое лучше федерального.

Поставлен рекорд по экспортным поставкам – 27,6 миллиарда долларов.

Средняя заработная плата – 63 200 рублей – на треть выше, чем в других регионах страны.

Доходы бюджета – 639,2 миллиарда рублей – на 10,3 процента больше, чем годом ранее.

Расходы – 649,7 миллиарда рублей – исполнены на 97,4 процента.

Расходы на нацпроекты –53,4 миллиарда рублей, средства освоены на 99,4 процента.

О ПЛАНАХ НА 2020 ГОД: «Экономить каждую копеечку»

– Весенняя корректировка бюджета на 2020 год – шаг вынужденный, – заговорил о текущем бюджете глава Комитета финансов Алексей Корабельников, выступая на заседании Правительства. – Другого выхода сейчас у нас просто нет.

Доходы в этом году предлагают сократить почти на 102 миллиарда рублей (15 процентов от первоначально утвержденной суммы). Расходы урежут на 51 миллиард рублей. В итоге дефицит вырастет до 104 миллиардов рублей. «В силу высокой степени неопределенности» параметры бюджетов на 2021 и 2022 годы корректировкой пока не затрагивают.

ЧТО СОХРАНИЛИ

Реалии таковы, что только за апрель потери городского бюджета составили более 26 миллиардов рублей. Самое большое падение доходов в 2020-ом ожидают по линии налога на прибыль организаций и налога на прибыль физлиц. По ним основное падение ожидают во второй половине года. «Недостачу» ждут и от акцизов, ведь из-за отмены крупных мероприятий и приостановки работы ресторанов алкоголя в Петербурге выпьют меньше, а также от платы за проезд из-за переноса транспортной реформы.

– Важно: общий объем расходов бюджета с учетом корректировки останется выше фактического исполнения бюджета 2019 года, – успокаивает Корабельников. – Сокращать предлагаем непервоочередные статьи, которые не приведут к ухудшению жизни горожан.

На соцпрограммы выделят даже на 2,9 миллиарда больше, чем задумывали: на медицинские койки, выплаты детям, льготникам и медикам. А вот расходы на содержание сети госучреждений сократят на 14,7 миллиарда.

– Петербург останется социальным городом, – пообещал Беглов. – Все социальные объекты в 2020 введем: шесть школ и 11 детских садов. Нашли способ договориться со строителями, сады практически все будут переданы городу безвозмездно. Объекты 2021 года тоже вошли в программу, мы держим этот удар, хотя это непросто. Есть большой дисбаланс между жильем и соцобъектами, если отстанем – скатимся вниз.

Не забыли и тарифах.

– Нам удалось совместно удержать рост коммунальных тарифов (хотя многие считали, что это пиар-компания), – отметил губернатор, выступая перед депутатами. – На будущее инвестировали почти миллиарда в теплосети: это даст экономию. Провели инвентаризацию «Водоканала», нашли резервы. Сегодня позиция такая: мы должны держать коммунальные услуги на три процента ниже инфляции. В среднем коммунальные услуги у нас на 37 процентов дешевле, чем в Москве и Ленобласти.

ЧТО УРЕЗАЛИ

Самое ощутимое сокращение – минус 35,5 миллиарда рублей – в 2020 году ждет расходные статьи по содержанию города: 10,2 миллиарда сэкономят за счет переноса транспортной реформы, 3,1 миллиарда – на благоустройстве, 2,7 миллиарда – на капремонте, миллиард – на отмене массовых мероприятий. А вот что сохранится в полном объеме, так это расходы на содержание и текущий ремонт дорог.

Адресная инвестиционная программа похудеет на 33,2 миллиарда. В основном, это новые объекты, которые можно сдвинуть безболезненно.

– Есть бюджет: доходная часть и расходная. В бюджете три зоны, – объяснил Александр Беглов парламенту. – Основная – красная зона, жизнеобеспечение города. За нее заходить нельзя: город перестанет жить. Желтая зона – социальные выплаты, помощь. Зеленая зона – адресно-инвестиционная программа, предложения, стройки. Мы практически приблизились к желтой зоне, оставили в зеленой только соцобъекты и вводные, чтобы не плодить долгострой.

Как сообщил председатель Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко, объекты социальной инфраструктуры из адресно-инвестиционной программы потеряют 14,2 миллиарда рублей, дорожно-транспортные объекты – 10,4 миллиарда, коммунальное хозяйство – 67,2 миллиарда. Но, несмотря на это, в 2020 году город получит 94 новых объекта: 30 садиков, девять школ, 16,5 километра дорог, 15 объектов здравоохранения.

– У нас непростая ситуация, никто не предполагал, что вырастут расходы на борьбу с эпидемией, – заключил, поддерживая корректировку, Александр Беглов. – Думаю, что это еще не предел. Надо смотреть, с какими показателями выйдем на осень. Деньги надо сегодня считать, экономить, каждую копейку беречь.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Летние лагеря будут похожи на обсерваторы

Приближается лето, а значит, остро встает вопрос летних лагерей. В обычной ситуации в последние дни мая они уже принимают первую смену.

– Ситуация не позволяет нам начать полноценную детскую оздоровительную компанию, – говорит Александр Беглов. – Но мы вместе с Роспотребнадзором все же готовим загородные лагеря к приему школьников (подробности).