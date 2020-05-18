«Потратили пять миллионов рублей на открытие»: В ТЦ Мега рассказали, как проработали двое суток и встретили проверку прокуратуры

Открытие торговых центров "Мега-Дыбенко" и "Мега-Парнас" в Ленинградской области на границе с Санкт-Петербургом должно было стать первой весточкой послабления мер режима самоизоляции. Как и ожидалось: покупатели сразу же ринулись в магазины, соскучившись по хорошему шопингу. Многие скупали по пять-шесть вещей, стоит ли после этого вообще что-то говорить о том, как они соблюдали социальные дистанции... На вторые сутки власти региона, посмотрев на все это, решили, что открывать торговые центры рано. Мол, ни покупатели, ни продавцы оказались не готовы соблюдать правила Роспотребнадзора. "Комсомолка" узнала, как "Мега" готовилась к открытию и что стало главной причиной закрытия торгово-развлекательных комплесов.

- Вместе с нашими партнерами мы приняли необходимые меры, чтобы визит в "Мегу" в Ленобласти был безопасным, - рассказали "КП-Петербург" в пресс-службы Ingka Centres в России. - Например, была увеличена частота и интенсивность дезинфекций, проводилась дополнительная очистка систем кондиционирования воздуха, на территории "Меги" нанесена специальная разметка для соблюдения дистанции в 1,5 метра. Были установлены дополнительные диспенсеры с дезинфицирующими средствами для рук и вендинговые автоматы, в которых продаются средства индивидуальной защиты. Сотрудники магазинов работали в масках и перчатках. В случае высокой заполняемости центра, препятствующей соблюдению дистанции, мы также предусмотрели возможность временного ограничения доступа в "Мегу".

Торговый центр закрыт после двух ней работыФото: Олег ЗОЛОТО

На все это в "Меге" потратили больше пяти миллионов рублей. Что же касается потерь бизнеса, то в торговых центрах говорят, что пока считать убытки рано.

- В "Меге-Парнас" и "Меге-Дыбенко" 15 и 16 мая посещаемость составила 42 и 50 процентов по сравнению с тем же периодом в 2019 году, - поясняют в пресс-службе. - Система подсчета посетителей в режиме реального времени позволила нам контролировать количество людей, находящихся в торговых центрах единовременно, в соответствии с требования властей.

Что же касается проверки прокуратуры, то в "Меге" уточнили, что она началась в первый же день открытия и не связана с эвакуацией людей из-за ложных сообщений о минировании, которые произошли в это же время. В самой прокуратуре это подтверждают.

В торговых центрах остались работать продуктовые и детские магазиныФото: Олег ЗОЛОТО

- Закрытие торговых центров действительно не связано с проверкой прокуратуры, - пояснили "КП-Петербург" в прокуратуре Ленинградской области. - Были открыты крупнейшие торговые центры Ленинградской области, чтобы посмотреть их деятельность и была организована проверка. Она продолжалась два дня и сейчас уже завершена.

О результатах проверки в прокуратуре пообещали сообщить позже. Предварительно, от ревизоров были замечания, но серьезных нарушений, судя по всему, не было выявлено.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1248" height="700" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/779340" frameborder="0"></iframe> В Петербурге возобновили работу «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас».Олег ЗОЛОТО

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