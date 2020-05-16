2020-05-16T19:46:46+03:00
Общество

Губернатор Ленобласти принял решение закрыть обе МЕГИ через день посте открытия

По словам Александра Дрозденко, оба торговых центра не соблюдают правил работы при карантине
Петр КИБЕР
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Обе МЕГИ будут закрыты всего через день после открытия.Обе МЕГИ будут закрыты всего через день после открытия.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Губернатор Ленингралской обалсти Александр Дрозденко объявил о решении закрыть МЕГУ-Парнас и МЕГУ Дыбенко в связи стем, что оба торговых центра не смогли обеспечить соблюдение строгих правил работы в условиях ограничительных мер.

- Я под свою ответственность разрешил в "красной зоне" работать ТЦ, при условии строгого соблюдения правил Роспотребнадзора. Проверка сегодня показала, что они нарушаются. У меня было два выхода, или закрыть часть ТЦ, или полностью вернуть режим самоизоляции (в области - прим.ред.). Я выбрал первое, - написал в своем "Инстаграме" Александр Дрозденко.

Там же у него завязалась переписка с жителями региона, которые в основном жаловались, что в обоих МЕГАх огромный наплыв покупателей, которые зачастую ходят без масок и не всегда соблюдают дистанцию.

Были претензии и к владельцам магазинов. Так, корреспондент "Комсомолки", побывавшая на открытии ТЦ в пятницу отмечала, что магазинам одежды запрещено давать вещи на примерку. Но все это делают, только в туалетах или "по углам".

А в субботу утром к наплыву посетителей, из-за которого на КАДе образовалась огромная 5-километровая пробка, добавился и хаос при эвакуации из-за ложного сообщения о минировании.

Когда теперь вновь откроются оба ТЦ, сказать сложно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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