Губернатор Ленобласти принял решение закрыть обе МЕГИ через день посте открытия
Губернатор Ленингралской обалсти Александр Дрозденко объявил о решении закрыть МЕГУ-Парнас и МЕГУ Дыбенко в связи стем, что оба торговых центра не смогли обеспечить соблюдение строгих правил работы в условиях ограничительных мер.
- Я под свою ответственность разрешил в "красной зоне" работать ТЦ, при условии строгого соблюдения правил Роспотребнадзора. Проверка сегодня показала, что они нарушаются. У меня было два выхода, или закрыть часть ТЦ, или полностью вернуть режим самоизоляции (в области - прим.ред.). Я выбрал первое, - написал в своем "Инстаграме" Александр Дрозденко.
Там же у него завязалась переписка с жителями региона, которые в основном жаловались, что в обоих МЕГАх огромный наплыв покупателей, которые зачастую ходят без масок и не всегда соблюдают дистанцию.
Были претензии и к владельцам магазинов. Так, корреспондент "Комсомолки", побывавшая на открытии ТЦ в пятницу отмечала, что магазинам одежды запрещено давать вещи на примерку. Но все это делают, только в туалетах или "по углам".
А в субботу утром к наплыву посетителей, из-за которого на КАДе образовалась огромная 5-километровая пробка, добавился и хаос при эвакуации из-за ложного сообщения о минировании.
Когда теперь вновь откроются оба ТЦ, сказать сложно.
ИСТОЧНИК KP.RU