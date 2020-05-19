Жертвами пожара в петербургской больнице Святого Георгия стали не пять, а шесть человек

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга подтвердил, что жертвами страшного пожара в больнице Святого Георгия стали не пять пациентов, как заявлялось ранее, а шесть. Причины смерти еще одного мужчины, наступившей 12 мая, подтвердились позднее.

- Да, - коротко ответили на вопрос корреспондента «КП-Петербург» в пресс-службе Комздрава.

По предварительным данным, шестым погибшим оказался пожилой мужчина, госпитализированный в реанимационное отделение клиники накануне трагедии.

Причиной того, что изначально чиновники давали пять погибших, стало то, что причины летального исхода шестого пациента устанавливала специальная Комиссия. Больница с середины марта перепрофилирована под прием пациентов с коронавирусом, поэтому смерть могла наступить и из-за других причин. Предварительно, мужчина отравился продуктами горения.

Огонь вспыхнул в палате реанимационного отделения, где лежали четверо человек.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Напомним, что пожар в одной из палат реанимационного отделения Больницы Святого Георгия произошел ранним утром 12 мая. По заявлению руководства клиники, здесь загорелся аппарат ИВЛ "Авента-М", от которого вспыхнул кислород.

Лежавшие в палате четверо пациентов погибли почти мгновенно. Еще один человек скончался в соседнем помещении из-за отключения другого аппарата искусственной вентиляции легких.

Больших жертв помог избежать героизм врачей, которые успели обесточить палату и отключить подачу кислорода. Медики в считанные минуты перевезли больных на другие этажи. Всего, при помощи спасателей, эвакуировали больше 150 человек.

Справка "КП":

Больница Святого Георгия является одним из крупнейших многопрофильных медцентров в Петербурге. В обычное время в стационаре на 579 коек принимают пациентов с различными заболеваниями. Здесь 165 мест хирургии, в том числе 86 - гнойной хирургии. С середины марта 2020 года клиника, одной из первых в городе, была перепрофилирована под прием пациентов с подозрением на коронавирус.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/778602" frameborder="0"></iframe> Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов приехал в больницу Святого Георгия, где 12 мая на пожаре погибли пять человек.

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