«Задыхались от дыма, но спасали пациентов»: Врач рассказал, как загорелся аппарат ИВЛ, погубивший пятерых человек в больнице Петербурга

Врачи больницы Святого Георгия, спасающие пациентов с коронавирусом, в 6:20 утра 12 мая стали дважды героями. В палате реанимации вспыхнул один из аппаратов ИВЛ, к которому был подключен больной. Первым огонь заметил и забил тревогу 32-летний дежурный анестизиолог-реаниматолог Антон Георгиев. Вместе с коллегами он эвакуировали из реанимации и других палат всех пациентов. К сожалению, спасти пятерых не удалось. Сейчас медик после бурного дня отдыхает дома. О том, как произошло возгорание и как в больнице проходила эвакуация, врач рассказал «КП-Петербург».

Врач Антон Георгиев первым увидел, как произошло возгорание

- Мы с медсестрой вдвоем были в палате, потому огонь заметили первые, - вспоминает Антон Георгиев. - Загорелся один из работавших аппаратов ИВЛ. Вспыхнул блок, на котором располагался монитор. Рядом с ним в этот момент никого не было. Я увидел большое пламя - сантиметров 10. Мы постарались сбить огонь огнетушителем, но не удалось. Огонь быстро распространялся, помещение мгновенно заполнилось дымом. Ничего не было видно. Пациентов стали эвакуировать на ощупь. Помогли маски на лице, которые мы надеваем, чтобы не заразиться коронавирусом.

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Других врачей о ЧП оповестила медсестра, прокричавшая: «Пожар». Реанимация была небольшая, поэтому тревогу услышали все. Медики быстро среагировали и тоже стали эвакуировать пациентов.

Спасатели прибыли за 10 минут к больницеФото: Олег ЗОЛОТО

- Каждый врач вывозил по одному пациенту, - продолжает врач. – Задыхались, глаза слезились. Ну, а что поделаешь? Отвез одного пациента - и возвращаешься туда снова. Все, кто лежал в реанимации, были без сознания в тяжелом состоянии. Чтобы эвакуировать, их нужно было отключить от аппаратов ИВЛ. Для того, чтобы больной продолжал дышать, там есть «мешок Амбу» - это ручное устройство. Пока транспортировали, качали воздух пациентам сами. Тех, кто погиб, спасти было невозможно из-за быстрого возгорания. Они ближе всего были к очагу. Я возвращался в эту реанимацию шесть раз, в том числе ходил с сотрудниками МЧС. Показывал им, как и что загорелось. Они, кстати, очень быстро приехали – минут за 10 максимум.

Врач пока не может предположить, из-за чего могло произойти возгорание в палате.

- Аппарат в этот момент никто не трогал, - поясняет реаниматолог. – Возгорание ИВЛ - это очень редкий случай. За 8 лет у меня такого еще не было. С этой маркой аппаратов я раньше не работал. Нам их дали в начале мая. За это время проблем с ними не было. Сейчас все пациенты переведены в другие отделения реанимации, где также есть аппараты ИВЛ, но другого производства.

Медики быстро эвакуировали всех пациентовФото: Олег ЗОЛОТО

Когда пациенты были спасены, врач первым делом позвонил своей жене, которая ждала его дома с их маленькими детьми. Георгиев сказал, что жив-здоров, как только получится, сразу приедет.

- Сейчас уже чувствую себя лучше. До этого немного одышка была, - признается врач.

Фото врача после пожара

На работе всех медиков после спасения пациентов поблагодарили. В больнице уже детально составили картину рокового утра.

- В 06:20 утра в присутствии дежурного врача анестезиолога-реаниматолога Антона Георгиева произошло возгорание аппарата ИВЛ Авента-М в палате реанимации, - сообщил «КП-Петербург» главный врач больницы Святого Георгия Валерий Стрижелецкий. - Дежурный врач Георгиев отключил аппарат, но огонь распространялся по кислородным трубам, охватывая всю палату. Сработала пожарная сигнализация. Дежурный персонал отключил подачу кислорода и электроэнергии, попытался начать тушение пожара собственными силами, однако палата в течение секунд была охвачена огнем и едким дымом.

15 пациентов эвакуировали в помещения экстренного операционного блока на пятом этаже. Сотрудники отделения анестезиологии сразу же стали оказывать помощь тяжело больным.

В больнице погибли пять человекФото: Олег ЗОЛОТО

- Параллельно возникло сильное задымление в палатах 2-го кардиологического отделения, куда поступали продукты горения из отделения реанимации, - уточняет Валерий Стрижелецкий. - Все 75 пациентов отделения были эвакуированы на нижние этажи здания, обеспечены лечением и кислородной поддержкой. Эвакуация произведена незамедлительно и организовано, благодаря чему пациенты, преимущественно пожилого возраста, избежали жизнеугрожающего воздействия продуктов горения. Бригады пожарных и спасателей, работавших в «красной» зоне прошли санобработку. К 10:00 помещения больницы были проветрены, пациенты возвращены в палаты. Непосредственно в очаге возгорания скончались 4 пациента, в соседней палате 1 пациентка.

«КП-Петербург» публикует список врачей, которые спасли пациентов из пожара:

Георгиев Антон Олегович – врач анестезиолог-реаниматолог ОРИТ

Шубин Сергей Иванович - врач анестезиолог-реаниматолог ОРИТ

Новиков Алексей Владимирович - врач анестезиолог-реаниматолог ОРИТ

Важова Ирина Александровна – медицинская сестра ОРИТ

Алексеева Татьяна Валерьевна - медицинская сестра ОРИТ

Рябкова Варвара Александровна - медицинская сестра ОРИТ

Садов Василий Николаевич - медицинский брат ОРИТ

Раджабов Исамутдин Мизанферович - медицинский брат ОРИТ

Давтян Армен Аликович – врач-хирург, ответственный дежурный

Талденко Наталья Федоровна – медицинская сестра 2 кард. Отделения

Антонышева Елизавета Ивановна - медицинская сестра 2 кард. Отделения

Боязитов Михаил Андреемич – медицинский брат отделения реанимации

Боробов Юрий Михайлович – заведующий отделением анестезиологии-реанимации

Назаров Имоджон Хасанович – врач анестезиолог-реаниматолог

Пастушкова Надежда Дмитриевна – медицинская сестра анестезистка

Попова Анастасия Сергеевна – врач-стажер

Сулима Владимир Валерьевич – заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии

Макаров Сергей Анатольевич – дежурный врач, заведующий отделением хирургии

Курьянов Павел Сергеевич – дежурный врач, зав. отделением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения

Россошанский Андрей Николаевич – врач-травматолог, дежурный врач

Амеличев Алексей Евгеньевич – врач-хирург

Рудин Алексей Владимирович – врач-хирург

Зайченко Евгений Петрович – дежурный врач, рентгенэндоваскулярный хирург.

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