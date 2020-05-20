«Сначала они говорят, что маски не защищают, а потом заставляют их носить»: Петербурженка объяснила, почему подала иск к Смольному из-за масочного режима

В Санкт-Петербурге зарегистрировали первый и единственный иск горожанки к Смольному против введенного масочного режима в общественных местах. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов. Жителей города обязали носить средства защиты, в том числе и перчатки, в транспорте, магазине и на улице. «КП-Петербург» нашла 33-летнюю Александру Матвееву, которая решила опротестовать постановление в суде. Юрист рассказала, почему пошла на такой шаг и какие у нее перспективы.

- Я считаю, что это эти требования избыточны, - пояснила «КП-Петербург» Александра Матвееева. - Дело даже не столько в маске. Прописан еще и перчаточный режим, который никак не связан с распространением коронавирусной инфекции. Вирус попадает через слизистые оболочки и дыхательные пути, через кожу он не проникает. Каким образом ношение перчаток может защитить от коронавируса совершенно неясно. Всемирная организация здравоохранения на своем сайте публикует информацию, что ношение перчаток не рекомендовано и может даже наоборот иметь негативные последствия. Что касается масок, здесь вопрос спорный. Многие профессионалы сходятся во мнении, что они никого не защищают от заражения. И врачи говорят, что маска необходима только больному человеку. Здоровым людям носить маски совершенно не нужно. Они нужны только больным.

В иске Александра обращает внимание на то, что принятые меры в Санкт-Петербурге избыточны.

Александра Матвеева напомнила, что на сайте Управления Роспотребнадзора по Петербургу указано, что здоровым людям носить маски нет необходимости. Особенно там, где рядом нет других. Об этом, по ее словам, говорил директор НИИ гриппа и сам губернатор. Сама Александра отказывает от ношения масок и надевает их лишь при походе в суд или на почту.

- Я делаю это во избежание конфликта, - добавляет юрист. - А так я маску не ношу. Полицейские меня не останавливали. Насколько мне известно, профсоюз сотрудников МВД просит разъяснить порядок применения этого постановления. Маски и перчатки гражданам не предоставляются. Я считаю, что такое требование незаконно и нарушает права. А на основании положений Конституции РФ права могут быть ограничены только в случае принятия мер защиты. Защиты, как я объяснила, это не несет. Необходимость, как и федеральный закон, здесь отсутствует.

Правда, иллюзий по поводу своего иска Александра не питает.

- Вообще сама по себе категория оспаривания нормативных актов сложная, - объясняет юрист. - Судебная практика специфическая. Ситуация остро-политическая. Я не переоцениваю свои шансы. Может, да, может, нет.

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