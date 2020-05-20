Коронавирус в Ленинградской области по районам, последние новости на 20 мая 2020 года: Больше всего случаев зафиксировано во Всеволожском районе

«Комсомольская правда» продолжает ежедневно следить за ситуацией с распространением инфекции COVID-19, в том числе и за тем, как распределился коронавирус в Ленинградской области по районам на 20 мая 2020 года.

- Оперативный штаб Ленинградской области сообщает о 75 новых подтвержденных случаях заражения коронавирусом. Заболевшие выявлены в 34 населенных пунктах региона, - сообщает пресс-служба областного правительства.

Всего за время пандемии в Ленобласти заразились 2208 человек, 803 вылечились, а 8 скончались. В активной фазе болезни остаются 1397 пациентов. За сутки лидером стал Всеволожский район с 35 зараженными.

Чтобы было понятнее, как выглядит ситуация на данный момент, «Комсомолка» составила инфографику распространения коронавируса с актуальными данными по районам.

Так, абсолютными лидерами по количеству заболевших за все время являются Гатчинский и Всеволожский районы. Здесь зафиксированы 663 и 648 случаев соответственно. Третьим, с большим отрывом, что и хорошо, идет Выборгский - 268.

Лидером по заболевшим за все время остается Гатчинский район.Фото: Павел РОМАНОВ

Далее следуют Ломоносовский (93), где произошла вспышка заболевания в хостеле для иностранных рабочих, Кировский (92) и Тосненский (85). Именно эта шестерка входит в «красную зону» самых проблемных с эпидемиологической точки зрения районов.

Здесь действую самые жесткие карантинные меры, здесь же ограничения будут сняты позднее всего. Например, если в «зеленой» и, возможно, «желтой» зонах с 1 июня заработают детские садики, то неблагоприятным районам это не грозит.

Напомним, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко допустил частичное снятие режима самоизоляции уже в июне.

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