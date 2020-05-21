«Маленький вредитель ищет новых родителей»: Следственный комитет проверяет объявление о продаже ребенка в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге нерадивый отец решил бесплатно отдать собственного сына в добрые руки. Во вторник, 19 мая 2020 года, на сайте «Avito» в разделе «Другие животные» под заголовком «Домашний питомец» появилось чудовищное объявление: «Маленький вредитель ищет новых родителей».

- Любит врать, хамить, воровать. Не уважает старших. Не любит учиться, читать, помогать по дому. Отдам бесплатно тем, кто сделает его счастливым, - гласила подпись к фотографии мальчика лет 8-11.

Следственный комитет проверяет объявление о продаже ребенка собственным отцом в интернетеФото: СОЦСЕТИ

«КП-Петербург» попыталась связаться с отцом ребенка по указанному телефону, однако тот поспешил отключить связь. Также объявление уже пропало с сайта, однако его успели заметить. Так, уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина быстро отреагировал на происходящее, направив обращение в адрес администрации сайта, допустившего размещение подобного контента, и в правоохранительные органы.

- Была ли это злая шутка, отчаяние или пользователь сделал это в воспитательных целях, решив таким образом воздействовать на непослушного ребенка, в любом случае такой поступок неприемлем в отношении несовершеннолетнего, - написала омбудсмен на своей странице «ВКонтакте».

Также она добавила, что сейчас многим тяжело из-за режима самоизоляции. Однако дети не должны быть объектом для выплеска стресса.

Делом уже занялся следственный комитет Петербурга. Следователи незамедлительно начали проверку.

- В настоящее время выполняются необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в комитете.

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