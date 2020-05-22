Новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 22 мая 2020 года: 389 человек заболели, 3 умерли

В России за последние сутки зафиксировано 8894 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зарегистрированных случаев достигло уже 326 448 человек. Также за день в стране выздоровели 7144 человек, умерли еще 150. Новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 22 мая 2020 года составили 389 человек.

Данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге на 22 мая 2020 годаФото: Павел РОМАНОВ

- В Петербурге за последние сутки зарегистрировано 389 новых случаев заражения COVID-19. В общей сложности уже 12 592 зараженных. На данный момент болеет 9626 петербуржцев, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

Также 198 человек выздоровели, 3 умерли. Всего с начала пандемии в Петербурге полностью выздоровели 2859 горожан, скончались 107 человек.

Известно, что коронавирус подтвердился у сотрудников комитета по законности Санкт-Петербурга. Заразились двое человек, но с коллегами и тем более посетителями они не контактировали, так как работали удаленно.

Также отмечается большой процент заболеваемости среди медсестер. Известно, что в Петербурге заболели порядка 2,5 тысяч медработников. Причиной стало то, что на начальном этапе была нехватка средств защиты, а также незнание медиков о том, как именно надо работать с пандемией.

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