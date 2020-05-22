Мариинская больница ответила на обвинения пациентов и их семей в некачественной помощи

27 апреля под прием зараженных коронавирусом перепрофилировали Мариинскую больницу: в одной из старейший клиник города развернули 550 коек, из них 423 кислородных и 56 – с аппаратами ИВЛ. Уже 3 мая, по данным Уполномоченного по защите прав человека в Санкт-Петербурге Александра Шишлова, здесь лежало 620 пациентов с симптомами «ковида», а 62 сотрудника из 140 находились на больничном, потому что заразились вирусом сами.

ПАКЕТ ДЛЯ БАБУШКИ

88-летнюю блокадницу Майю Борщевскую доставили в Мариинскую в ночь на 9 Мая. Накануне ее привезли в больницу №26 на улице Костюшко с воспалением легких.

– Когда переводили в Мариинскую, никакие вещи передать было нельзя, – рассказывает внучка пенсионерки Любовь. – А у бабушки тяжелые сопутствующие заболевания, ей нужно принимать жизненно важные препараты каждый день, к тому же, у нее деменция. Мало того, во время госпитализации ее беспокоили сильные боли внизу живота.

Родные Майи Михайловны были готовы заплатить любые деньги, лишь бы узнать, в каком она состоянии, передать ей сумку с предметами первой необходимости и обеспечить женщине уход. Но суровые реалии пандемии таковы, что деньги ничего не решают.

Только вечером 10 мая Любови удалось узнать, что передачи все же принимают. Внучка появилась на проходной с вещами первой необходимости в восьмом часу, а передачи принимают, как выяснилось, только до 19:00.

– Посылки забирают, обрабатывают и везут дальше, в опасную зону, – объясняли девушке на пункте пропуска сложную методу передачи вещей внутри больницы.

Майя Михайловна с внучкой и сыномФото: Из личного архива героя публикации

После скандала на проходной и благодаря помощи одного из медиков из 2-го неврологического отделения, куда положили Борщевскую, пакет все же приняли и передали.

– Мы понимаем Ваше переживание и тревогу за родного человека, – ответили девушке 11 мая в Мариинской больнице. – Вчера мы приняли передачу (отметим, после установленного правилами времени) и передали в палату. Ваша бабушка приняла передачу. К сожалению, сиделкам на сегодня ограничен вход в стационар. Специалисты стационара ежедневно с колоссальной нагрузкой работают, чтобы обеспечить должным лечением и уходом каждого из пациентов, особенно пожилых людей.

История блокадницы получила широкую огласку в соцсетях. Прежде всего, благодаря самой Любови, которая обратилась за помощью к одному оппозиционному лидеру. На сегодня известно, что у Майи Михайловны положительный тест на коронавирус и поражено 50 процентов легких. Блокадница не на ИВЛ и не на кислородном аппарате, и семья надеется, что скоро она будет дома.

«ПУСТИТЕ РОДСТВЕННИКОВ!»

История Любови, ее бабушки и Мариинской больницы далеко не единственная. 29 апреля в только что перепрофилированную под коронавирусных больных клинику привезли в тяжелом состоянии 89-летнего дедушку Юлии. У блокадника предварительно диагностировали двухстороннее воспаление легких. Его поместили на нефрологическое отделение.

– Первую неделю связь с ним была, информацию по его состоянию давали, – делится Юлия. – А потом – неделя затишья! Он не звонит, данных тоже не дают. А ведь он лежачий, сам ни пить, ни есть не может, лежит там брошенный. Я уверена в этом потому, что там лежит и моя бабушка, только на другом отделении. Она говорит, что к лежачим никто не подходит. Это для этого дед войну прошел (на начала войны ему было 10 лет. – Прим. ред.), чтобы наше государство его вот так вот?! Не справляетесь сами – пускайте родственников в защитных костюмах и масках, чтобы мы могли за своими родственниками сами ухаживать.

Чтобы всегда знать о самочувствии дедушки, Юлии пришлось познакомиться и подружиться с одним из сотрудников отделения.

Клиника закрыта для посещений, доступ сиделок на отделения ограниченФото: Артем КИЛЬКИН

А вот Мария узнать о состоянии бабушки вовремя так и не смогла. 75-летняя блокадница Валентина Лозгачева скончалась в День Победы. Женщину, пережившую инсульт и инфаркт, доставили в Мариинскую еще в марте. В клинике она провела 49 дней.

Траур, увы, пришлось надеть и петербурженке Анне. На том самом отделении, где лежит Майя Михайловна, 2 мая умерла ее мама. Экспертиза показала, что женщина болела коронавирусной инфекцией.

– За двое суток к маме никто не подошел, и это она еще могла говорить... А дальше 12 часов реанимации – и смерть. С нами ни разу никто не связался, кроме морга, – рассказывает Анна. – Когда мама задыхалась, и я дозвонилась до нее, она из последних сил жала на эту чертову кнопку вызова помощи, а я кричала в трубку на громкой связи. Вот что там происходит!

Внутрь родных не пускают в целях безопасности. По телефонам всем сообщают одно и то же: температуру и «состояние среднее». Большего на том конце провода озвучить не могут, храня медицинскую тайну.

– Сотрудники всех подразделений работают с большой нагрузкой. Врачи стационара делают все возможное и необходимое, – объясняют в Мариинской больнице. – Мы искренне надеемся, что семьи с пониманием и терпением отнесутся к невозможности совершения личных звонков лечащим врачам. Любые посещения пациентов стационара строго запрещены. Основным каналом связи родных с пациентами является справочная служба.

Связаться со справочной можно по трем номерам: 8 (812) 275-74-65 (с 08:00 до 20:00), 275-74-46 (пн-пт с 08:00 до 20:00, кроме праздников) и 605-03-03 (пн-сб с 08:00 до 20:00, кроме праздников). О состоянии тех, кто попал в реанимацию, сообщают каждый день с 12:00 до 14:00 по номерам: 8 (812) 777-68-75, 275-72-62 (отделение реанимационной интенсивной терапии №1), 8 (981) 713-51-64 (№2) и 275-72-84 (№3).

В ФОРМАТЕ ВОЕННОГО ГОСПИТАЛЯ

Любовь медиков в невнимательности к бабушке не винит.

– Я говорила с одной из санитарок, и она сказала, что на отделении работают две медсестры, – рассказывает Любовь. – С врачами у них связи практически нет, потому что все они «находятся в красной зоне» и болеют. В больнице ситуация катастрофическая. Сотрудники просят привлечь к ней внимание общественности, так как самим им за разглашение угрожают увольнением.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="854" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/780546" frameborder="0"></iframe> Обращение Любови о бабушке-блокаднице.Видео: Новосибирский фонд защиты прав потребителей "Гражданский патруль"

19 мая на помощь коллективу Мариинской больницы прибыл студенческий десант из 42 практикантов. Ребята решились на практику в клинике, где сражаются с коронавирусом, добровольно.

– Студенты – помощь ощутимая, – рассказал «Комсомолке» источник, знакомый с ситуацией в Мариинской больнице. – Врачи завернуты в средства защиты, словно гусеницы: производители, стремясь заработать денег, выпускают средства защиты, зачастую далекие от удобства и эргономики. Практиканты помогают надевать и снимать «защиту», и это действительно очень помогает. Врачей мало. Так случилось. Мало обученных, мало тех, кто профессионален, ведь оттого, что ты отправишь в инфекционное отделение окулиста, мало что изменится. Иногда на корпус может быть несколько врачей и пара медсестер.

Становиться инфекционной Мариинская больница готова не была и не собиралась: она превратилась в нее в один миг. Сначала, как водится, пострадали врачи, лишенные на первых парах должной защиты. В клинику повезли не просто людей с симптомами инфекции, а тяжелых и очень тяжелых больных. На сегодня, по неофициальным данным, половина пациентов Мариинской больницы с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится в крайне тяжелом состоянии, эти люди подключены к ИВЛ или кислороду.

Семьи могут узнать о состоянии своих пациентов по телефонуФото: Артем КИЛЬКИН

– Чтобы ребенок пошел, ему нужен примерно год. Мы принимаем коронавирусных больных только три недели, – признался один из сотрудников. – Мы постоянно улучшаемся, и это происходит на ваших глазах. Мы продумали логистику, научились работать быстрее. Есть сложности, связанные с законодательством и финансированием, но ведь и их решают на ходу, в ручном режиме. Мы не отдыхаем: мы действительно стараемся.

Больных настолько много, что их пришлось размещать в коридорах. Да, на такое число клиника не рассчитана. Да, из-за этого на нее уже пожаловались в прокуратуру. Но ведь если отказать и срочно не подключить больного к аппарату, он рискует просто погибнуть.

– Некоторым пациентам и их родственникам кажется, что врачи не оказывают им должного внимания. Вот кто-то пожаловался, что еду не подогрели, – отмечает источник. – Но никто не знает, что врачи есть просто не успевают. Люди не понимают, что перепрофилированные больницы – это сейчас не скандинавские платные клиники: они работают в формах военных госпиталей. Пандемия – та же война, только с инфекцией.

ОФИЦИАЛЬНО:

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга:

– Дефицит персонала есть сейчас во всех больницах. Наши врачи работают в условиях пандемии и высокой нагрузки. И, выбирая между неотложной помощью пациентам и беседой с родственниками, вынуждены выбирать первое, так как у врачей катастрофически не хватает времени. Если у родственников нет онлайн-сводок о состоянии пациента, это не значит, что его не лечат или не оказывают ему должного ухода: лечащий врач выполняет свою работу, согласно протоколу лечения. И особенно бережно в Мариинской больнице относятся к людям уважаемого возраста и ветеранам.