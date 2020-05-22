Стала известна судьба пятерых детей, мать которых до смерти забил сожитель в Санкт-Петербурге

22 Май 2020 2020-05-22T23:52:56+03:00

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Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина рассказала в своем Twitter о дальнейшей судьбе пятерых маленьких детей, мать которых до смерти забил сожитель. По словам омбудсмена, опекой готов заняться дедушка. Сейчас он готов оформить все необходимые документы. Также у ребят есть и бабушка, которая поможет в их воспитании.

- Процедура организуют сразу после получения заключения о причинах смерти их матери. Сейчас ребята остаются в Детской городской больнице №5 имени Филатова. Младшему ребенку всего лишь 2 годика, а старшему – 9 лет. На данный момент гражданский муж задержан и находится под стражей, правоохранительными органами ведется следственная проверка, - пишет Митянина.

Известно, что многодетная семья получила квартиру на Дальневосточном проспекте от государства в рамках поддержки. За детьми и родителями следил инспектор отдела по делам несовершеннолетних и опеки Невского района.

ИСТОЧНИК KP.RU