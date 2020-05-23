2020-05-23T00:46:23+03:00
Происшествия

«Она всегда его прощала»: Родственники погибшей мамы пятерых детей рассказали, за что муж-тиран забил ее сковородой

После случившегося обезумевший сожитель сбежал и бросил умирать несчастную. Сыновьям и дочери приказал сидеть тихо, пригрозив расправой
Роман ЛЯЛИН
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У Лидии остались пятеро детей Фото: предоставлено родственникамиУ Лидии остались пятеро детей Фото: предоставлено родственниками
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В Санкт-Петербурге в Александровской больнице скончалась 42-летняя мать пятерых детей Лидия. Женщину забил до смерти сковородой ее гражданский муж, с которым они прожили долгих 12 лет. Многим со стороны казалось, что у пары замечательные отношения. Да, без ссор не обходилось, но женщина никогда и никому не жаловалась на 35-летнего Павла. Более того, она делала все, чтобы сохранить брак. Вкалывала, чтобы прокормить детей и мужа. Сожитель лишь изредка подрабатывал грузчиком, но это далеко не самых большой его недостаток. Как уже выяснилось после трагедии, все это время Павел жестоко бил Лидию, а она все это скрывала от родственников.

- Я думаю, что Паша с самого начала избивал сестру, - рассказала "КП-Петербург" родственница Лидии Елена. - Но она не хотела рассказывать о побоях. Иногда, конечно, мы узнавали об этом: то Лида проговорится, то мы на лице у нее замазанный синяк увидим. Когда спрашивали, что это, она отмахивалась, мол, ничего серьезного... Но также мы знаем, что Пашу она все же иногда выгоняла из дома. И каждый раз принимала обратно. Он просил прощения на коленях. А потом все повторялось.

Лидия пыталась сохранить семью Фото: предоставлено родственниками

Лидия пыталась сохранить семью Фото: предоставлено родственниками

По словам родственников, Лидия ни разу не писала заявление в полицию. В итоге очередная такая ссора обернулась трагедией. Павел на глазах детей избил свою жену сковородкой и оставил умирать в квартире. Сыновьям и дочери, по словам сестры, он пригрозил: будете реветь - убью!

- Скорее всего, перед тем, как ее избить, он требовал от Лиды денег, которые та получала на детей. Сам он не работал, - вздыхает сестра Лидии. - Медики говорят, что если бы он сразу позвонил в скорую помощь, то сестру бы спасли.

Дети провели почти сутки рядом с умирающей мамой. О ЧП стало известно, когда они пошли к соседям попросить еды. Лидию сразу увезли в больницу, но спасти не смогли. Сейчас Павлу грозит до 15 лет колонии. Дети находятся в больнице. Их воспитанием планирует заняться дедушка - отец Лидии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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