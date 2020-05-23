«Складки живота мне как зарубки»: Шнуров признался, что превратился в Робинзона на самоизоляции

Режим самоизоляции, введенный из-за коронавируса, заставил многих поменять свой быт и привычки. Многим было тяжело изменить уклад жизни, однако вернуться к обычной жизни, выйти с карантина, возможно, тоже задача не из простых. Музыкант и политик Сергей Шнуров на своей странице в Instagram признался, что совсем не готов покидать свое место самоизоляции и возвращаться к работе. Тем более, что на животе появились жировые складки. Своими мыслями он поделился в подписчиками в стихотворной форме.

- Не готов к рабочему сезону. Жизнь и так вполне налажена. Я сижу на даче Робинзоном И как Пятница моя жена. Быт состряпали со временем нехрупкий . Обжились. А думал, западня. Складки живота мне как зарубки, В память о счастливых этих днях. Как отметины на старом баобабе, Мне напомнят, и я запою: Было здорово и мне и моеи бабе И сидели мы на даче, как в раю. Не крутил я каждыи день баранку, А вымачивал барашка я в вине. И жена не перлась спозаранку В маникюрнопедикюрныи кабинет. Там она начальница отдела. Путин в телеке, я к телеку приник. Оторвал он нас с женои от дела Ведь хотели покупать парник, Но отложим. Все , изгнали с раю! Карантин продлять мол не резон. Мы с женои застыли у сарая, Как застыл у шлюпки Робинзон. Быт состряпали со временем нехрупкии . Обжились. А думал, западня. Складки живота мне как зарубки, В память о счастливых этих днях, - написал Шнуров в соцсети.

Судя по всему, лидера группы «Ленинград» очень устраивает размеренная жизнь, без суматохи, политической деятельности и больших концертов. Однако по началу музыканту было не просто на самоизоляции, о чем он пел в своей соцсети. Шнурову даже пришлось отметить свой 47-й день рождения без шумной вечеринки. А в середине апреля он рассказал, что болен коронавирусом. Правда после признался, что это была просто шутка.

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