2020-05-23T10:56:30+03:00
Звезды

«Складки живота мне как зарубки»: Шнуров признался, что превратился в Робинзона на самоизоляции

Музыкант рассказал, что не готов возвращаться к работе
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Шнуров признался, что оброс "складками на животе" и превратился в РобинзонаШнуров признался, что оброс "складками на животе" и превратился в РобинзонаФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Режим самоизоляции, введенный из-за коронавируса, заставил многих поменять свой быт и привычки. Многим было тяжело изменить уклад жизни, однако вернуться к обычной жизни, выйти с карантина, возможно, тоже задача не из простых. Музыкант и политик Сергей Шнуров на своей странице в Instagram признался, что совсем не готов покидать свое место самоизоляции и возвращаться к работе. Тем более, что на животе появились жировые складки. Своими мыслями он поделился в подписчиками в стихотворной форме.

- Не готов к рабочему сезону. Жизнь и так вполне налажена. Я сижу на даче Робинзоном И как Пятница моя жена. Быт состряпали со временем нехрупкий . Обжились. А думал, западня. Складки живота мне как зарубки, В память о счастливых этих днях. Как отметины на старом баобабе, Мне напомнят, и я запою: Было здорово и мне и моеи бабе И сидели мы на даче, как в раю. Не крутил я каждыи день баранку, А вымачивал барашка я в вине. И жена не перлась спозаранку В маникюрнопедикюрныи кабинет. Там она начальница отдела. Путин в телеке, я к телеку приник. Оторвал он нас с женои от дела Ведь хотели покупать парник, Но отложим. Все , изгнали с раю! Карантин продлять мол не резон. Мы с женои застыли у сарая, Как застыл у шлюпки Робинзон. Быт состряпали со временем нехрупкии . Обжились. А думал, западня. Складки живота мне как зарубки, В память о счастливых этих днях, - написал Шнуров в соцсети.

Судя по всему, лидера группы «Ленинград» очень устраивает размеренная жизнь, без суматохи, политической деятельности и больших концертов. Однако по началу музыканту было не просто на самоизоляции, о чем он пел в своей соцсети. Шнурову даже пришлось отметить свой 47-й день рождения без шумной вечеринки. А в середине апреля он рассказал, что болен коронавирусом. Правда после признался, что это была просто шутка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сергей Шнуров спел песню в свой 47-й день рождения на самоизоляции

Музыкант поведал, как отмечает праздник (подробности)

Шнуров опроверг, что болен коронавирусом

Об инфекции музыкант заявил в прямом эфире с Александром Кержаковым (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Сергей Шнуров: Досье "КП"»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Двухлетняя девочка упала в открытый колодец на дачном участке в Ленинградской области
Больных с коронавирусом начали принимать в 442-м военном госпитале и больнице имени Кащенко
Число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 23 мая 2020 года составило 6 человек
На поминках родственники устроили стрельбу из-за наследства в Ленинградской области
Коронавирус в Ленинградской области, последние новости на 23 мая 2020 года: Число выздоровевших превысило зараженных
Более 14,6 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
В сети появилось видео героического спасения кота на большой высоте в Ленинградской области
Погода в Санкт-Петербурге 23 мая останется под влиянием антициклона
Пожар разгорелся посреди ночи в общежитии СПбГУ в Петергофе
Круизы парома «Принцесса Анастасия» отменили до середины июня
Родственников грудничка, брошенного на улице, разыскивают вторые сутки в Санкт-Петербурге
Добрый петербуржец помог утятам добраться до матери на оживленной дороге
Убийство беременной лосихи закончилось для двух браконьеров из Ленобласти условным сроком
Стала известна судьба пятерых детей, мать которых до смерти забил сожитель в Санкт-Петербурге
Умерших петербуржцев поместят под герметичный купол в ходе церемоний прощания в крематории
Водитель грузовика задавил пассажирку «Мерседеса», сдавая задним ходом на улице Земледельческой
Открытие театров и музеев Санкт-Петербурга могут отложить до сентября
525 тысяч петербуржцев проверили на коронавирус за три неполных месяца
Следователя полиции, пойманную на взятке в 1 млн рублей, посадили под домашний арест в Санкт-Петербурге
100 млн рублей уйдут на ликвидацию незаконной свалки в Колтушах в зоне ЧС
Волонтеры рассказали о помощи пенсионерам, лечащихся в «Ленэкспо» от COVID-19
Санкт-Петербург может лишиться чемпионата мира по хоккею-2023, если на месте СКК не успеют построить новую арену
Двух братьев-нерпят вернули в Ладожское озеро после выкорма и реабилитации