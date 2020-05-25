«Помогите, болят почки»: В Сети появилось аудио разговора петербурженки, умершей после отказов в «скорой», и диспетчера

В Сети появилась аудиозапись разговора петербурженки Марии Симоновой с диспетчером скорой помощи. Напомним, по словам родственников, 30-летняя женщина умерла от заболевания почек после неоднократных отказов врачей забрать ее в больницу. Однако опубликованная запись телефонной беседы позволяет говорить об обратном.

Подруга умершей женщины подтвердила «Комсомолке», что голос похож на Марию. По ее словам, это наверняка был всего лишь первый из четырех звонков.

- Она еще не думала, что все так серьезно, наверное, - говорит подруга.

«КП-Петербург» публикуют расшифровку аудиозаписи в сокращенном виде, но не вырывая фразы из контекста разговора Марии с диспетчером «скорой».

- Помогите, у меня очень сильно болят почки, и я уже почти сутки не могу сходить в туалет, и на этом фоне у меня начинает «заходиться» сердце.

- А что же вы так долго терпели-то?

- Я надеялась, что это просто признак ПМС, чтобы не дергать лишний раз «скорую».

- Сколько по времени? Так и не мочились все это время?

- Нет, бывает, но очень мало. То есть где-то раз в четыре часа и совсем по чуть-чуть.

…

- Вызов я приняла, подождать только придется, звонков много. Но вы зря, конечно, так долго терпели, надо было сразу нас вызывать.

- Скажите пожалуйста, мне сейчас можно пить или лучше не стоит пока?

- А почему не пить? Пейте.

- Ну так не выходит же практически, поэтому страшно.

- Все равно же вы ходите все-таки в туалет.

…

- Вас надо вести в стационар, чтобы посмотрел и уролог, и гинеколог.

- Я боюсь, что это будет отказ от госпитализации. Если они меня повезут, то лучше сразу нет.

- Что? Вы не поедете?

- Не-а.

- Так, а мы-то что вам тогда сделаем?

- Мочегонное уколоть. Нет? Никак?

- Мочегонное вы таким же образом можете сами выпить.

- Какое? Что, куда?

- Фуросемид, в таблеточках он есть.

- Он эффективный? Быстро поможет?

- Ну да.

- Я поняла вас.

- Вы подумайте, мы только вас в больницу повезем.

- Нет, я боюсь, что в стационар я не поеду. Поэтому не гоняйте даже тогда ребят, пожалуйста.

- Давайте я вызов ваш отложу, а вы подумайте. Запишите наш прямой телефон.

- Секунду… Пишу.

…

- Вы если передумаете, то вы нам позвоните, пожалуйста. А то я к вам бригаду отправлю, а вы не поедете.

- Хорошо, конечно. Пока бригаду даже не гоняйте, я думаю им хватает работы и без меня.

- Работы хватает, да, совершенно верно. Перезвоните? Но всяко где-то часа полтора вот не смогут к вам выехать. Вы эти часа полтора подумайте, хорошо?

- Ага, я поняла вас.

- Ага, Договорились.

- Хорошо, спасибо вам большое.

Напомним, мать погибшей женщины с конца апреля пытается добиться возбуждения уголовного дела. Следком уже начал проверку по факту громкой трагедии. Также губернатор Александр Беглов поручил начать оперативное служебное расследование в отношении службы неотложной медицинской помощи Калининского района.

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