Круче медсестры в купальнике: Пять сексуальных медиков Тулы, у которых мечтает лечиться каждый мужчина
Фотография тульской медсестры, надевшей прозрачный защитный костюм поверх купальника, облетела всю страну и обрела популярность. Кадр прославил не только самого медика, но и все больницы города, в которых пытались найти ту самую медсестру не только российские, но и зарубежные журналисты. На фотографии, по словам врачей, оказалась работница тульской областной больницы Надежда Жукова. Сама девушка такой славе не обрадовалась, удалив все свои страницы в социальных сетях. Но регионе, как оказалось, похвастаться хорошей фигурой может не только Надя, но и ее менее известные коллеги. "Комсомолка" нашла еще пять обаятельных медицинских работников Тулы, которые вполне могли бы составить конкуренцию медсестре в купальнике.
В тульской областной больнице заболевшие коронавирусом могут не отчаиваться. За ними присматривает обаятельная медсестра Александра Глейзер. Девушка еще только заканчивает медицинский институт, но уже занимается самыми тяжелыми больными.
Александра работает с коронавирусными больнымиФото: Личная страница героя публикации в соцсети
- В профессию пошла, потому что хочу помогать людям с тяжелыми заболеваниями, - рассказывает о себе Александра. - Сейчас работаю медсестрой в инфекционном госпитале в Тульской областной больнице.
Александра заканчивает медицинский интситутФото: Личная страница героя публикации в соцсети
В той же Тульской областной больнице работает не менее обаятельная коллега Александры - медсестра Елена Конашенко.
Елена работает медсестройФото: Личная страница героя публикации в соцсети
- В медицине уже 7 лет, главное в нашей работе - это помощь больным, - делится Елена.
Елена в медицине 7 летФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Коллеги по Тульскому областному диспансеру души не чают в своем молодом медицинском технике Гертруде. Девушка работает в медицине уже три года. Правда, ее поклонникам остается только позавидовать. Гертруда предупреждает, что не замужем, но в отношениях.
Гертруда в медицине уже три годаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Гертруда работает в Тульском областном диспансереФото: Личная страница героя публикации в соцсети
А в Тульской областной детской больнице работает фельдшер-массажист Дарья Остроухова. По словам Даши, она любит всех своих пациентов.
Дарья Остроухова работает в детской областной больницеФото: Личная страница героя публикации в соцсети
- Работала и со взрослыми, но с детьми нравится больше, - рассказывает Дарья. - Хоть и зарплата небольшая и ездить на работу мне далеко, я все равно с радостью иду на работу. Есть молодой человек, но пока замуж никто не звал.
Дарья - фельдшер-лаборантФото: Личная страница героя публикации в соцсети
А вот лаборант Тульской областной больницы Юлия Заботина в медицине уже 10 лет. Девушка занимается гистологией.
Юлия в медицине с 2010 годаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Юлия не только медик, но еще и мамаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Появились фото тульской «медсестры в купальнике» без маски и защитного костюма
Стала известна личность «Гюльчатай», покорившей всю Россию (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU