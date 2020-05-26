Круче медсестры в купальнике: Пять сексуальных медиков Тулы, у которых мечтает лечиться каждый мужчина

Фотография тульской медсестры, надевшей прозрачный защитный костюм поверх купальника, облетела всю страну и обрела популярность. Кадр прославил не только самого медика, но и все больницы города, в которых пытались найти ту самую медсестру не только российские, но и зарубежные журналисты. На фотографии, по словам врачей, оказалась работница тульской областной больницы Надежда Жукова. Сама девушка такой славе не обрадовалась, удалив все свои страницы в социальных сетях. Но регионе, как оказалось, похвастаться хорошей фигурой может не только Надя, но и ее менее известные коллеги. "Комсомолка" нашла еще пять обаятельных медицинских работников Тулы, которые вполне могли бы составить конкуренцию медсестре в купальнике.

В тульской областной больнице заболевшие коронавирусом могут не отчаиваться. За ними присматривает обаятельная медсестра Александра Глейзер. Девушка еще только заканчивает медицинский институт, но уже занимается самыми тяжелыми больными.

Александра работает с коронавирусными больнымиФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- В профессию пошла, потому что хочу помогать людям с тяжелыми заболеваниями, - рассказывает о себе Александра. - Сейчас работаю медсестрой в инфекционном госпитале в Тульской областной больнице.

Александра заканчивает медицинский интситутФото: Личная страница героя публикации в соцсети

В той же Тульской областной больнице работает не менее обаятельная коллега Александры - медсестра Елена Конашенко.

Елена работает медсестройФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- В медицине уже 7 лет, главное в нашей работе - это помощь больным, - делится Елена.

Елена в медицине 7 летФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Коллеги по Тульскому областному диспансеру души не чают в своем молодом медицинском технике Гертруде. Девушка работает в медицине уже три года. Правда, ее поклонникам остается только позавидовать. Гертруда предупреждает, что не замужем, но в отношениях.

Гертруда в медицине уже три годаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Гертруда работает в Тульском областном диспансереФото: Личная страница героя публикации в соцсети

А в Тульской областной детской больнице работает фельдшер-массажист Дарья Остроухова. По словам Даши, она любит всех своих пациентов.

Дарья Остроухова работает в детской областной больницеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Работала и со взрослыми, но с детьми нравится больше, - рассказывает Дарья. - Хоть и зарплата небольшая и ездить на работу мне далеко, я все равно с радостью иду на работу. Есть молодой человек, но пока замуж никто не звал.

Дарья - фельдшер-лаборантФото: Личная страница героя публикации в соцсети

А вот лаборант Тульской областной больницы Юлия Заботина в медицине уже 10 лет. Девушка занимается гистологией.

Юлия в медицине с 2010 годаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Юлия не только медик, но еще и мамаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

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