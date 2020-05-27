Компании, пожарившей шашлыки на Вечном огне в Кронштадте, ужесточили статью, им грозит до 5 лет тюрьмы

Дело о шашлыках на Вечном огне в городе Кронштадт, что под Санкт-Петербургом, обрело новый поворот. В среду, 27 мая 2020 года, следовательный комитет переквалифицировал уголовное дело на более жестокую статью. Теперь компании, пожарившей шашлыки над братской могилой рабочих и матросов грозит до пяти лет тюрьмы каждому.

- Ночью 24 мая 2020 года, находясь у памятника «Вечный огонь над Братской могилой рабочих и матросов», расположенного на Якорной площади в городе Кронштадте, 36-летний мужчина в компании девушек 22 и 23 лет, устроили отдых. Осквернили память погибших в исторических событиях, приготовив пищу на объекте культурного наследия, - рассказали в следственном комитете.

В итоге троим «шашлычникам» грозит уголовное преследование. Сначала было возбуждено дело по статье о вандализме, по которой максимальное наказание – исправительные работы или арест на три месяца. Однако после дело переквалифицировали по статье «а» ч. 2 ст. 244 УК РФ - надругательство над надмогильным сооружением. За это любителям барбекю грозит уже до пяти лет тюрьмы.

Отметим, что в судебной практике по статье 244 УК РФ не часто виновных приговаривают к реальным срокам. Так, 29 января 2020 года, 20-летняя тамбовчанка получила два года условно за разгром на кладбище в Пасху.

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