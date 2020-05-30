Что изменится для жителей Санкт-Петербурга с 1 июня 2020 года: основные ограничения режима самоизоляции продлены

Смольный подготовил ряд послаблений режима самоизоляции для горожан, которые начнут действовать с 1 июня 2020 года. Отметим сразу: основные ограничения продолжат действовать до 14 июня! Среди них - ношение маски в общественных местах. Что еще? Давайте разберем все пункты постановления и посмотри, что изменится для жителей города.

С 1 июня 2020 года в Санкт-Петербурге открываются нотариальные и юридические конторы, восстановлены льготные проездные, в преддверии больших церковных праздников разрешено посещение кладбищ – по одиночке и семьями.

- Санитарно-эпидемиологическая обстановка остается напряженной, - подчеркнула в эфире программы «Петербург против коронавируса» заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Катаева. – Пока что мы не можем говорить о том, чтобы перейти на первый этап.

Напомним, основные показатели – это коэффициент распространения инфекции, наличие свободного коечного фонда и показатель тестирования на 100 тысяч населения. С последним у нас все прилично, распространение тоже замедлилось и на последней неделе держится около единицы. А вот с койками все сложнее.

- Сейчас свободно 38,9%, а должно быть не менее 50 от нормативной потребности, - пояснила Катаева.

Тем не менее, повторимся, кое-какие послабления все же есть. Как рассказал вице-губернатор Евгений Елин, даже эти небольшие сдвиги вызвали серьезную дискуссию с врачами, психологами, социологами, и другими экспертами. Эксперты анализировали экономику города, эпидемиологическую обстановку, а также самоощущение петербуржцев.

- Пожилым людям пришлось тяжелее всего из-за введенных ограничений, - рассказал Елин. - И сейчас, после тяжелых долгих дискуссий, пришли к выводу, что послабления для этой группы населения обязательно надо сделать. Жесткой самоизоляции не будет, тем не менее, мы оставили рекомендации, что пожилые жители должны побеспокоиться о своем здоровье, по возможности не выходить из дома. И они – те, кто намерено работать, такую возможность получат, мы допускаем их присутствие на работе.

А ЧТО ДАЛЬШЕ?

В ближайшие две недели в Смольном и в Роспотребнадзоре будут наблюдать: как смягчение ограничений скажется на количестве заболевших. Пока что их больше, чем выздоровевших, тогда как во многих других регионах страны – уже наоборот.

Промежуточный этап рассчитан на две недели, до 14 июня. Дальше, если все будет в порядке, можно будет говорить о начале снятия ограничений.

- Мы планируем целый ряд послаблений: с открытием торговли, многих организаций, - рассказал Елин.

В частности, откроются непродовольственные магазины площадью не более 400 квадратных метров с отдельным входом. Правда, одновременно в них смогут находиться не так много людей – на одного человека должно приходиться 4 «квадрата» свободного пространства.

Также на этом этапе разрешат занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе: одиночные и парные. Правда, расстояние между спортсменами должно быть не менее пяти метров.

Правда, в парки и скверы физкультурников все равно не пустят. Их собираются открывать в самом конце, на третьем этапе снятия ограничений.

- К сожалению, не могу сказать, что парки и скверы будут в числе первых, - подчеркнул Елин. – Та много детских площадку, где ребята очень тесно контактируют и цепляют вирус. Слава богу, они переносят его легко, но ведь они несут инфекцию домой, где их встречают бабушки и дедушки, все со своими хроническими заболеваниями. Очень неприятная история может выйти история, мы такую точно не хотим.

Кроме того, вице-губернатор отметил, что парки являются местом большого скопления людей: они сидят на скамеечках, жарят шашлыки, загорают на газонах. Все это, предполагает чиновник, спустя две недели может привести к росту заболеваемости.

Что еще могут вернуть еще до начала следующего этапаснятия ограничений, так это стандартный режим работы метрополитена.

- Сегодня он работает в усиленном режиме, - рассказал в эфире канала «Санкт-Петербург» глава комитета по транспорту Кирилл Поляков. - Пассажиропоток составляет примерно 30 процентов, на линии находится около 70 процентов подвижного состава. В зависимости от ситуации в городе, может быть, решение о возвращении к обычному графику примут раньше 14 июня.

СКАЗАНО

- На сегодняшний день, практически 80 процентов петербуржцев ходят на работу и нормально работают. Чтобы так было и дальше, нужно соблюдать простые правила: носить в общественных местах и транспорте маски, не пользоваться контактными услугами, не ходить в места скопления людей. Мы не должны оказаться в ситуации, когда медицинская помощь будет доступна не всем. Мы и так сегодня перепрофилировали большое количество госпиталей, медицинских учреждений. Но ведь другие болезни никто не отменял. Снятие ограничений будет полностью зависеть от того, как мы себя ведем.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин

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