2020-05-30T14:55:03+03:00
Общество

«Мы исследовали уже 133 генома коронавируса в Санкт-Петербурге»: Ученые НИИ гриппа рассказали, из каких стран к нам пришел Covid-19

Специалисты обьяснили, откуда к нам был завезен Covid-19, почему нет ни одного коронавируса из Китая, и как расшифровка генома помогла в создании вакцины
Роман ЛЯЛИН
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Ученые НИИ гриппа рассказали о своих исследованияхУченые НИИ гриппа рассказали о своих исследованияхФото: Артем КИЛЬКИН
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Ученые НИИ гриппа имени Смородинцева первые в России расшифровали геном коронавируса, и опубликовали результат своих исследований в международной базе данных GISAID. Как заявляли тогда сотрудники института, эти исследования помогут понять, откуда к нам пришел вирус, как он мутирует и как против него создать вакцину. «Комсомолка» выяснила, как повлияла эта работа на разработку прививки и сколько уже штаммов SARS-CoV-2 изучили в Санкт-Петербурге.

- В Санкт-Петербурге у нас уже расшифровано 133 генома вируса, - рассказал «КП-Петербург» заведующий лабораторией молекулярной вирусологии ФГБУ НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Андрей Комиссаров. - Мы пока не готовы говорить о странах, из которых к нам пришли исходные штаммы. Потому что это вероятностная вещь. Но можем озвучить Францию, именно оттуда, по-видимому, был завезен первый исследованный нами вирус. Это образец от 15 марта, который был взят у пациентки одной из инфекционных больниц города.

В городе насчитали более 130 геномов коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

В городе насчитали более 130 геномов коронавирусаФото: Иван МАКЕЕВ

- Можно ли сказать, какой штамм у нас самый распространенный и из какой страны он к нам пришел?

- У нас в Санкт-Петербурге практически все исследованные вирусы SARS-CoV-2 относятся к генетической группе G. Это европейская группа. У нас определенно доминирует европейский вариант коронавируса. Среди изученных нами вирусов не было близких к вирусам, распространенным в Азии. Видимо, это связано с потоком людей, которые в Санкт-Петербург прилетали больше из Европы, чем из Китая.

- Да, но в Санкт-Петербурге очень большой поток туристов из Китая.

- Можно предположить, что по отношению к тем, кто прибывал из стран Азии, рано начали принимать ограничительные меры. И это сыграло свою роль.

- Можно предположить, что мы в России просто были не восприимчивы к азиатскому штамму?

- Таких данных сейчас пока нет.

Ученые близки к началу тестирования вакцины Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ученые близки к началу тестирования вакциныФото: Алексей БУЛАТОВ

- Но в самом начале эпидемии, когда она еще не пришла в Европу, говорили, что к коронавирусу более восприимчивы именно азиаты.

- Это довольно сложная история. Есть исследования, согласно которым есть генетические особенности ряда этнических групп Юго-Восточный Азии, приводящие к большей восприимчивости и более тяжелому течению ряда ОРВИ. Это отдельные исследования, и на целые народы сложно это экстраполировать.

- Говорят, что европейский вариант вируса более заразный?

- Пока нет доказательств, что один штамм заразнее другого. Еще рано говорить. Это довольно сложно доказать даже в случае очень хорошо изученного вируса гриппа. Нужно провести большие исследования.

- Как расшифровка коронавируса помогает в создании вакцины?

- Вирусы отличаются друг от друга, у них есть замены в геноме. Когда вы сталкиваетесь с новым патогеном, вам нужно узнать, какие участки мутируют, а какие нет. Потому что для вакцины нужно выбрать мишень. Иммунитет человека нужно нацелить на какую-то определенную часть вируса. Иммунная система не может быть нацелена на весь вирус целиком. Поэтому нужно знать, какие участки медленно меняются, а какие нет.

- То есть, в вакцине будет какая-то часть вируса?

- Есть разные подходы к созданию вакцин. Большая доля разрабатываемых сейчас – векторные вакцины – когда кусочек коронавируса вставлен в другой носитель, например, в другой ослабленный вирус. Либо вакцина строится на рекомбинантных белках. То есть берутся части вируса, которые с инфекционной точки зрения неопасны, но вырабатывают иммунитет. В состав вакцины будет входить некая информация вируса. Вакцина при этом не будет зависеть от штамма – европейского или азиатского. Для этого важен генетический анализ, который выявляет участки, которые меньше подвержены изменениям.

- То есть после получения вакцины человек уже не заболеет?

- В самом идеальном случае, да, вы не заболеваете вообще, если вакцина будет удачная, будет иметь протективный эффект. В менее удачном случае вакцинация не будет защищать от заражения, но сможет снижать тяжесть заболевания. То есть, грубо говоря, вместо реанимации и ИВЛ вы просто неделю покашляете.

- Есть ли вероятность, что мы будем вакцинироваться от коронавируса каждый год, как с тем же гриппом?

- Грипп более изменчив, чем коронавирус. В связи с этим состав вакцины от гриппа обновляют раз в год, в зависимости от того, как он эволюционирует. Коронавирус меняется медленнее, есть обоснованная надежда, что повторной вакцинации может не потребоваться.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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