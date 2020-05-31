Число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 31 мая 2020 года: еще 369 новых случаев

Коронавирусная инфекция продолжает наступать на Северную столицу. Так, по данным оперативного штаба, число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурга на 31 мая 2020 года составило человек 369 – это на четыре инфицированных меньше, чем было выявлено за минувшие сутки. Таким образом, общее количество заболевших с начала пандемии составило человек 15 549 человек.

- Всего же в России за минувшие сутки зарегистрировали новых 9 268 случев заболевания, - констатировали в оперштабе. – При этом основной прирост, как и прежде, дает Москва - 2595 новых инфицированных. Санкт-Петербурге по динамике заболеваемости находится на третьем месте сразу после Московской области. Ленинградская область – на 48.

Также 54 новых заболевших на 31 мая выявили в Ленобласти. Там, напомним, действуют особенно жесткие меры противодействия инфекции: часть городов и поселков занесена в так называемую «красную зону», где даже с 1 июня не планируется вводить никаких послаблений в плане открытия кафе и магазинов или снятия режима самоизоляции. А вот в Санкт-Петербурге, напротив, с 1 июня вводят ряд послаблений - но в очень ограниченном объеме.