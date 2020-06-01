2020-06-01T12:38:05+03:00
Происшествия

Рефрижератор с телами зараженных коронавирусом сгорел в Санкт-Петербурге

ЧП произошло ночью на территории Городской больницы № 2, причины произошедшего устанавливаются
Анна СВЕТЛАКОВА
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Сотрудники МЧС внутрь контейнера не заходилиСотрудники МЧС внутрь контейнера не заходилиФото: Артем КИЛЬКИН
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На территории Городской больницы № 2 в Санкт-Петербурге, где лечат зараженных коронавирусом пациентов, в ночь на 1 июня произошло ЧП. Там загорелся рефрижератор - специальный мобильный морг, в котором лежали тела умерших с Covid-19. В момент возгорания в контейнере было пять трупов. На место происшествия сразу съехались пожарные, которые быстро потушили огонь. Заходить внутрь им не пришлось.

- На территории в рефрижераторе размером 2 на 6 метров и высотой 3 метра горел компрессор кондиционера, - сообщают в ГУ МЧС по Санкт-Петербурга. - Возгорание произошло на площади 3 квадратных метра. Пожар ликвидирован, пострадавших нет, контейнер не вскрывался.

У петербургских больниц появились контейнеры-рефрижераторы для хранения тел умерших от коронавируса.

После тушения пожара внутрь зашли сотрудники морга в спецкостюмах, которые оценили последствия пожара. Как пояснили "КП-Петербург" в городском патологоанатомическом бюро, случившееся не скажется на экспертизе тел.

- Тела умерших при пожаре повреждены не были, - пояснили "КП-Петербург" в морге. - Контейнер был закрыт, живых людей там не было. Причины ЧП еще предстоит установить. Там просто что-то заискрилось.

В морге также рассказали, что вскрытие тел умерших пройдет в штатном режиме. Напомним, что специальные рефрижераторы стали устанавливать у больниц в Санкт-Петербурге для хранения тел умерших от коронавируса пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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