2020-06-02T13:37:36+03:00
Общество

Беглов: Парки, кафе и рестораны в Санкт-Петербурге открывать пока рано

Власти ждут отмашки от Роспотребнадзора, чтобы ослабить карантинный режим
Петр КИБЕР
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Петербург пока не готов к открытию кафе и ресторановПетербург пока не готов к открытию кафе и ресторановФото: Артем КИЛЬКИН
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Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге остается сложной и снимать большую часть карантинных мер еще не время. Об этом в программе «Губернаторский эфир» на «Радио России» заявил глава города Александр Беглов. По его словам, открывать парки и рестораны пока рано.

- Мы понимаем, где возможны послабления, а где надо твердо «держать оборону». Парки и скверы, учреждения культуры, кафе и рестораны, торговля непродовольственными товарами пока ждут своей очереди начать работу. Правительство города принимает решения в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора, - сообщил губернатор Санкт-Петербурга.

Напомним, что с 1 июня Смольный ввел некоторые ослабления режима. Так, в городе открываются нотариальные и юридические конторы, восстановлено действие льготных проездных, в том числе для пенсионеров. Людям старше 65 лет разрешено выходить на улицу.

В преддверии больших церковных праздников разрешено посещение кладбищ, но только небольшими семейными группами и в средствах индивидуальной защиты. Ношение масок и перчаток в общественных местах, в транспорте и на остановках остается обязательным.

Парки пока открывать тоже рано Фото: Артем КИЛЬКИН

Парки пока открывать тоже раноФото: Артем КИЛЬКИН

А вот «противопожарный режим», при котором действует запрет на посещение лесов и лесопарковых зон, продлен до 14 июня. Эти две недели станут показательными. После них, если эпидемическая ситуация улучшится, возможно снятие и других ограничений.

Но пока город к этому не готов. Прирост новых заболевших коронавирусом все еще выше, чем число выздоровевших. Как сообщили «Комсомолке» в Роспотребнадзоре, сейчас свободно 39% коек в инфекционных стационарах, а для ослабления карантинных мер должно быть не менее 50%.

- На сегодняшний день, около 80 процентов петербуржцев нормально ходят на работу. Чтобы так было и дальше, нужно соблюдать простые правила: носить в общественных местах и транспорте маски, не пользоваться контактными услугами, не ходить в места скопления людей. Снятие ограничений будет полностью зависеть от того, как мы себя ведем, - заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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