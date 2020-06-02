2020-06-02T18:47:07+03:00
Общество

«Пятерочка» приняла решение в отношении школьницы, которая «заминировала» 443 магазина сети в Санкт-Петербурге

Из-за простоя магазинов и эвакуации покупателей сеть понесла серьезные убытки
Сергей ВОЛЧКОВ
Поделиться:
Девочка из Псковской области "заминировала" 443 магазина в Санкт-Петербурге.Девочка из Псковской области "заминировала" 443 магазина в Санкт-Петербурге.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

11-летняя школьница Настя (имя изменено — прим.ред.) из деревни Барсуки в Псковской области на минувших выходных наделала шума в Санкт-Петербурге. Девочка по телефону «заминировала» 443 магазина «Пятерочка» и заставила полицейских обыскивать их на протяжении шести часов. Региональный Следственный комитет над своим вердиктом по поводу всей этой ситуации еще думает, а вот компания X5 Retail Group, которой принадлежат «Пятерочки», уже определилась и сообщила о своем решении «Комсомолке» сегодня, 2 июня.

- Мы не будем предъявлять семье школьницы никаких исковых требований, - рассказали «КП» - Петербург» в пресс-службе компании. - И не будем требовать вернуть убытки, которые понесли магазины из-за простоя.

11-летняя Настя на хорошем счету и в школе и дома. Фото: СОЦСЕТИ

11-летняя Настя на хорошем счету и в школе и дома.Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, до этого адвокат Андрей Тындик отметил, что маленькой зачинщице переполоха и ее семье может грозить двойное наказание: ответственность по статье «Телефонный терроризм» и иск от пострадавшей стороны — то есть, в данном случае от сети магазинов «Пятерочка». А поскольку 37 магазинов из 443 пришлось полностью закрыть на время проверки, сумма могла бы быть немаленькой — до нескольких сотен тысяч рублей точно.

По словам родных Анастасии, девочка на хорошем счету и дома и в школе, учится на «отлично» и с удовольствием принимает участие в разных культурных мероприятиях. Что именно заставило ее так жестоко подшутить, до сих пор не известно. Сама Настя, по словам ее дедушки, заявляет, что «просто так придумала» и «просто набрала номер». Однако близкие девочки в такую версию не верят — по их словам, на девочку, скорее всего, кто-то не лучшим образом повлиял.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Старт турсезона в Санкт-Петербурге все равно состоится, как намекнули в Смольном
Коронавирус в Ленинградской области, последние новости на 2 июня 2020 года: Семь районов без новых случаев
Пробки неизбежны: В Ленобласти стартовал ремонт Выборгского шоссе
Больше 900 медработников Санкт-Петербурга признали пострадавшими от коронавируса
Взяли леща: Пограничники ФСБ поймали браконьеров на Финском заливе
Альпаки позируют, медведица резвится в бассейне: сотрудники зоопарка опубликовали видео питомцев на самоизоляции
Петербургские пожарные провели акцию «А Коля выйдет?» для детей инвалидов
Сенной рынок вновь начал работать после закрытия
Выборгский кинофестиваль «Окно в Европу» перенесли на декабрь
Эстонский дальнобойщик вез в Россию 30 килограммов «Айфонов» контрабандой
39 маршруток отменят в Санкт-Петербурге летом 2020 года
20 июня «Зенит» сыграет с ЦСКА
Памятник деревьям Санкт-Петербурга появился в Муринском парке
Город не готов: Туристического сезона в Санкт-Петербурге не будет
784 петербургских медика признаны пострадавшими от коронавируса
ЕГЭ-2020 по русскому языку в Санкт-Петербурге пройдут 6 и 7 июля