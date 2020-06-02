2020-06-02T19:28:04+03:00
Общество

39 маршрутов могут исчезнуть в Санкт-Петербурге летом 2020 года. Список

В Смольном пояснили, что фактически они не работают, либо же закрываются по соглашению с перевозчиком
Полина ЖУКОВА
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39 маршрутов общественного транспорта сократят в Петербурге.39 маршрутов общественного транспорта сократят в Петербурге.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Стало известно, от каких автобусных маршрутов откажутся в Петербурге летом 2020 года. Всего это 39 номеров, большая часть из которых – городской коммерческий транспорт. Еще несколько автобусов из тех, что ходят в Ленобласть.

Накануне, 1 июля, на сайте Смольного опубликовали два проекта распоряжений Комитета по транспорту. В них говорится о том, какие автобусы сократят. В самом городе отменят всего 31 маршрут. Это номера 32, 64А, 103, К-5, К-33, К-50, К-59, К-92, К-124, К-135, К-136, К-151, К-170, К-187, К-194, К-197, К-206, К- 220А, К-250, К-251, К-252, К-268, К-281, К-296А, К-309, К-338, К-349, К-375, К-376, К-383 и К-409.

Маршруты, которые уберут, дублируют "социальный" транспорт или фактически не работают. Фото: Олег ЗОЛОТО

Маршруты, которые уберут, дублируют "социальный" транспорт или фактически не работают.Фото: Олег ЗОЛОТО

Еще восемь маршрутов – межрегиональные. Они направляются из Петербурга в ближайшие населенные пункты Ленобласти. Это номера 148, 467, 687, К-81, К-468, К-515, К-521 и К-530. Так, например, К-521 следует до поселка Форносово в Тосненском районе, К-81 – до поселка Новоселье в Ломоносовском районе, а К-530 – до Всеволожска.

ТЕМА ДНЯ в Петербурге. Транспортная реформа в light-версии - Смольный все-таки сокращает маршрутки

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Напомним, что транспортную реформу в Петербурге перенесли из-за пандемии коронавируса. Однако автобусную сеть пересматривают уже сейчас. Ранее стало известно, что больше 60 маршруток планируют убрать летом – они признаны неэффективными или полностью дублируют уже имеющийся городской транспорт.

Транспортную реформу перенесли в Петербурге из-за коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

Транспортную реформу перенесли в Петербурге из-за коронавируса.Фото: Олег ЗОЛОТО

Готовясь к реформе, приоритет отдают «социальному» транспорту, на котором действуют льготы и проездные длительного пользования. Что касается вышеназванных 39 маршрутов, в Смольном пояснили, что фактически они не работают, либо же закрываются по соглашению с перевозчиком. Кроме того, некоторые из межрегиональных обычно открывают летом по заказу Ленобласти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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