2020-06-03T13:55:23+03:00
Звезды

Сильно похудевший Михаил Боярский сделал заявление о своем изможденном виде

Поклонников испугал вид народного артиста на самоизоляции [видео]
Анна СВЕТЛАКОВА
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Михаил Боярский сильно похудел Фото: https: instagram.com/ald.help/Михаил Боярский сильно похудел Фото: https: instagram.com/ald.help/
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Народный артист Михаил Боярский, как и все россияне, во время пандемии коронавируса находится на самоизоляции. Еще два месяца назад актер вместе со своей семьей уехал на дачу в Ленобласть, где прекрасно проводит время: нянчится с внуками, а вечерами общается с соседом Иваном Краско. Вчера самый известный российский Д'Артаньян появился на людях - записал для соцсетей видео с призывом помочь сыновьям музыкантов Симфонического оркестра Ленинградской области, у которых диагностировали редкую генетическую патологию. Поклонники Боярского тут же откликнулись, но также обеспокоились состоянием здоровья актера: Михаил Сергеевич в кадре выглядит крайне изможденным. Многие подписчики сразу же задались вопросом: "Что случилось с Боярским". "Комсомолка" решила узнать о самочувствии актера у него самого.

- Михаил Сергеевич, это «Комсомолка»! Как у вас дела?

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Михаил Боярский обратился к поклонникам
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- Здравствуйте. Все хорошо у меня. Я на изоляции на даче вместе со своей семьей, - отозвался артист.

- Поклонники переживают, что вы сильно похудели...

- Я в зеркало не смотрел на себя давно - это не имеет значения. У меня все хорошо, здоров. Всего вам доброго.

Напомним, Михаилу Боярскому сейчас 71 год. Все свое свободное время он старается проводить с внуками и крайне редко появляется на публике. Да и в культурной жизни города принимает минимальное участие - говорит, современные спектакли ему совсем не близки.

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В день своего юбилея артист признался, как изменился со времен Д’Артаньяна и почему разочаровался в современном кино и театре, а его дети рассказали, как отец ведет себя в обычной жизни (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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