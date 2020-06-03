Сильно похудевший Михаил Боярский сделал заявление о своем изможденном виде

Народный артист Михаил Боярский, как и все россияне, во время пандемии коронавируса находится на самоизоляции. Еще два месяца назад актер вместе со своей семьей уехал на дачу в Ленобласть, где прекрасно проводит время: нянчится с внуками, а вечерами общается с соседом Иваном Краско. Вчера самый известный российский Д'Артаньян появился на людях - записал для соцсетей видео с призывом помочь сыновьям музыкантов Симфонического оркестра Ленинградской области, у которых диагностировали редкую генетическую патологию. Поклонники Боярского тут же откликнулись, но также обеспокоились состоянием здоровья актера: Михаил Сергеевич в кадре выглядит крайне изможденным. Многие подписчики сразу же задались вопросом: "Что случилось с Боярским". "Комсомолка" решила узнать о самочувствии актера у него самого.

- Михаил Сергеевич, это «Комсомолка»! Как у вас дела?

ald.help Михаил Боярский обратился к поклонникам

- Здравствуйте. Все хорошо у меня. Я на изоляции на даче вместе со своей семьей, - отозвался артист.

- Поклонники переживают, что вы сильно похудели...

- Я в зеркало не смотрел на себя давно - это не имеет значения. У меня все хорошо, здоров. Всего вам доброго.

Напомним, Михаилу Боярскому сейчас 71 год. Все свое свободное время он старается проводить с внуками и крайне редко появляется на публике. Да и в культурной жизни города принимает минимальное участие - говорит, современные спектакли ему совсем не близки.

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