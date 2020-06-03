Бывшего игрока «Зенита» назвали «величайшим алкоголиком» в современном футболе

Полузащитника Романа Широкова, в свое время поигравшего за петербургский «Зенит» внезапно назвали «величайшим алкоголиком» в современном футболе. Сделало это хорватское спортивное издание Sportske Novosti, которое вспомнил интервью спортсмена аж 12-летней давности.

- Величайший алкоголик современного футбола: он пил 60 дней подряд, бродил по Земле, а потом стал капитаном, - называется статья, вышедшая на днях.

В ней хорватские журналисты вспоминают тернистый путь талантливого спортсмена, который едва не загубил карьеру в 21 год, но потом, благодаря жене смог исправиться и в зрелом возрасте дебютировать за сборную России и даже стать ее капитаном.

- В какой-то момент у меня были серьезные проблемы, водка и виски почти стоили мне жизни, но я понял, что у меня проблемы, и я не хочу умирать молодым, - приводит слова Широкова издание.

Скитание по клубам и армия

Трудности начались после того, как ЦСКА отдал Романа в аренду в «Торпедо-ЗИЛ». Это случилось из-за нарушения дисциплины, но проблемы продолжились и там.

- Предупредили раз за прогулы. Но со временем вовсе перестал в клуб ездить - нагрянул ко мне друг. И все, выпали мы из жизни на два месяца. Вместо тренировки поехали на шашлыки, а на следующий день игра с «Зенитом», - вспоминал сам Широков в интервью «Спорт-Экспресс».

После прихода в "Зенит" Широков смог стать звездой и капитаном сборной России.Фото: Константин ИВАНОВ

Чтобы избежать наказания, Роман решил придумать сломанную ногу, но гипс смастерил, а справку из «травмпункта» забыл. Зато весело проводит время.

- С утра ехали на пляж, сидели там под пивко. Вечером переходили на крепкие напитки. Играли в карты на водку. Проигрываешь - выпиваешь стопку. За полчаса успеваешь набраться, - рассказывал Широков.

В итоге игрок вновь оказался в ЦСКА, куда его возвращали с полицией.

Потом была армия, скитание по низшим лигам, опять с пьяными загулами, и лишь со временем Роману удалось выбраться из трясины.

- После двух месяцев пьянства ЦСКА решил отправить меня на военную службу. Там я покрасил стены и должен был рыть окопы. Мы жили в казармах, и вставать каждый день было в шесть часов, - пишут Sportske Novosti.

«Зенит» эпохи возрождения

Чуть позже он встретил свою будущую жену Катю которая решила положить конец всему: «Брак с ней остановил падение в пропасть».

Широков был частью звездного "Зенита" времен Спалетти.Фото: Александр КИРИЛЛОВ

Через несколько лет, транзитом через «Химки» Роман попал в «Зенит». Здесь он стал звездой, раскрылся, как никогда ранее.

За петербургский клуб Широков играл с конца 2007 по 2014-й годы. За это время он дважды признавался футболистом года в России. В 2008-м дебютировал в Сборной России, с ней стал бронзовым призером чемпионата Европы.

В 2016 году Роман Широков закончил игровую карьеру там, где и начинал – в московском ЦСКА.

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