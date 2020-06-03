2020-06-03T15:38:07+03:00
Спорт

Бывшего игрока «Зенита» назвали «величайшим алкоголиком» в современном футболе

Хорватское спортиздание внезапно вытащило на свет старое интервью Романа Широкова
Петр КИБЕР
Поделиться:
Романа Широкова назвали "величайшим алкоголиком" в современном футболе.Романа Широкова назвали "величайшим алкоголиком" в современном футболе.Фото: Илья СМИРНОВ
Изменить размер текста:

Полузащитника Романа Широкова, в свое время поигравшего за петербургский «Зенит» внезапно назвали «величайшим алкоголиком» в современном футболе. Сделало это хорватское спортивное издание Sportske Novosti, которое вспомнил интервью спортсмена аж 12-летней давности.

- Величайший алкоголик современного футбола: он пил 60 дней подряд, бродил по Земле, а потом стал капитаном, - называется статья, вышедшая на днях.

В ней хорватские журналисты вспоминают тернистый путь талантливого спортсмена, который едва не загубил карьеру в 21 год, но потом, благодаря жене смог исправиться и в зрелом возрасте дебютировать за сборную России и даже стать ее капитаном.

- В какой-то момент у меня были серьезные проблемы, водка и виски почти стоили мне жизни, но я понял, что у меня проблемы, и я не хочу умирать молодым, - приводит слова Широкова издание.

Скитание по клубам и армия

Трудности начались после того, как ЦСКА отдал Романа в аренду в «Торпедо-ЗИЛ». Это случилось из-за нарушения дисциплины, но проблемы продолжились и там.

- Предупредили раз за прогулы. Но со временем вовсе перестал в клуб ездить - нагрянул ко мне друг. И все, выпали мы из жизни на два месяца. Вместо тренировки поехали на шашлыки, а на следующий день игра с «Зенитом», - вспоминал сам Широков в интервью «Спорт-Экспресс».

После прихода в "Зенит" Широков смог стать звездой и капитаном сборной России. Фото: Константин ИВАНОВ

После прихода в "Зенит" Широков смог стать звездой и капитаном сборной России.Фото: Константин ИВАНОВ

Чтобы избежать наказания, Роман решил придумать сломанную ногу, но гипс смастерил, а справку из «травмпункта» забыл. Зато весело проводит время.

- С утра ехали на пляж, сидели там под пивко. Вечером переходили на крепкие напитки. Играли в карты на водку. Проигрываешь - выпиваешь стопку. За полчаса успеваешь набраться, - рассказывал Широков.

В итоге игрок вновь оказался в ЦСКА, куда его возвращали с полицией.

Потом была армия, скитание по низшим лигам, опять с пьяными загулами, и лишь со временем Роману удалось выбраться из трясины.

- После двух месяцев пьянства ЦСКА решил отправить меня на военную службу. Там я покрасил стены и должен был рыть окопы. Мы жили в казармах, и вставать каждый день было в шесть часов, - пишут Sportske Novosti.

«Зенит» эпохи возрождения

Чуть позже он встретил свою будущую жену Катю которая решила положить конец всему: «Брак с ней остановил падение в пропасть».

Широков был частью звездного "Зенита" времен Спалетти. Фото: Александр КИРИЛЛОВ

Широков был частью звездного "Зенита" времен Спалетти.Фото: Александр КИРИЛЛОВ

Через несколько лет, транзитом через «Химки» Роман попал в «Зенит». Здесь он стал звездой, раскрылся, как никогда ранее.

За петербургский клуб Широков играл с конца 2007 по 2014-й годы. За это время он дважды признавался футболистом года в России. В 2008-м дебютировал в Сборной России, с ней стал бронзовым призером чемпионата Европы.

В 2016 году Роман Широков закончил игровую карьеру там, где и начинал – в московском ЦСКА.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Роман Широков подарил жене новенький автомобиль стоимостью с квартиру

Футболисты «Зенита» получили «Audi Q7» (подробности)

Роман Широков поссорился с фанатами

Правда, пока в собственном Твиттере (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Если решения будут принимать не чиновники, а бизнес, будем только рады»: Арабские шейхи «Манчестер Сити» хотят купить футбольный клуб в России
Глава попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал kp.ru информацию об интересе к башкирскому клубу у инвесторов «Манчестер Сити» и «Ред Булл Лейпциг»
Новости 24
Охранника, убившего мужчину и спрятавшего его труп в туалете Ладожского вокзала, ждет суд
Глава петербургского Комиета по соцполитике заболел коронавирусом
Индекс уровня режима самоизоляции в Санкт-Петербурге на 3 июня 2020 года: Падение ниже 1 балла
Новые школы откроются в Санкт-Петербурге к 1 сентября 2020 года
Контрабандистам, которые незаконно ввезли в Россию антиквариат, грозит уголовная статья
ЗакС принял бюджет Санкт-Петербурга с выросшим до 111 миллиардов дефицитом
Полицейские сняли «карлсона» с крыши Витебского вокзала
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий отметил юбилей
КАД встал в огромную пробку в Санкт-Петербурге 3 июня 2020 года
С 15 июня петербуржцы смогут улететь в отпуск на юг
Женщина отбилась от насильника на безлюдной улице на севере Санкт-Петербурга
Собранные для учебы компьютеры и планшеты оставят школьникам Ленобласти навсегда
Петербурженка отсудила у авиакомпании 80 тысяч за то, что детей в самолете посадили отдельно от нее
Группа серийных налетчиков на круглосуточные магазины Санкт-Петербурга отправится под суд
Житель Тихвина руками благотворителей украл сумку с Московского вокзала
На трассе «Россия» ограничат движение в Ленинградской области на две недели с 15 июня
В Ленобласти пограничники за неделю поймали 150 нарушителей
Женщину изнасиловал пьяный троюродный брат, зашедший в гости в Санкт-Петербурге
С 3 июня в Санкт-Петербурге на линию выйдут дополнительные автобусы
Вор разобрал стену, чтобы залезть в квартиру на электронном замке в Санкт-Петербурге
Суд арестовал студента, который зарезал свою спящую мать
Экскаватор застрял под мостом на Ланском шоссе
Следственный комитет возбудил дело после пожара с 4 погибшими на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге
Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 3 июня 2020 года составило 54 человека
Умер заместитель министра финансов Карелии Александр Грищенков
Вирусолог объяснил, у кого вырабатывается больше антител к коронавирусу