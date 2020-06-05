Они спасают, их штрафуют: за что наказывают больницы, работающие в условиях эпидемии в Санкт-Петербурге

Ситуация парадоксальная. В Северной столице за последние две недели сразу три больницы получили крупные штрафы от Роспотребнадзора. По словам медиков, их наказывают за работу в практически экстремальных условиях вместо того, чтобы обеспечить необходимую помощь.

«ЕСТЬ ФОРМАЛЬНОСТЬ, ЕСТЬ РЕАЛЬНОСТЬ»

Первым под раздачу штрафов попал НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе. 26 и 27 апреля проверка Роспотребнадзора выявила нарушения: в постановлении Фрунзенского районного суда говорится, к примеру, о том, что в учреждении не было месячного запаса средств защиты, сотрудники свободно ходят между подразделениями, а больные в ожидании приема сидят в общем зале. Итог — штраф 100 000 рублей.

Главный врач НИИ Антон Повзун с разговоре с корреспондентом «Комсомолки» оказался немногословен.

- Мы работаем над выполнением постановления суда, - отметил он. - И устраняем нарушения. Все претензии признаем, оспаривать ничего не собираемся.

Первым под раздачу штрафов попал институт Скорой помощи имени Джанелидзе.Фото: Олег ЗОЛОТО

Добавить истории красок согласился один из сотрудников городской системы здравоохранения, попросивший не упоминать в материале его имя и место работы. По его словам, больница буквально оказалась между молотом и наковальней.

- Понимаете, есть формальность, а есть реальность, - отметил источник. - В постановлении указано, например, что нет запасов средств защиты на месяц. Но откуда им взяться, если больница ищет СИЗы буквально по всем доступным каналам — вкладывает свои деньги, привлекает спонсоров и так далее? Да и не нужно это никому, кроме проверяющих. Перед больницей стоит задача обеспечить персонал защитой здесь и сейчас. Это постоянная напряженная работа.

ПРЕРВАТЬ НЕПРЕРЫВНОЕ

Проблема еще и в том, что НИИ Джанелидзе до сих пор не присвоен статус «коронавирусного» стационара. А если нет статуса — нет и централизованной помощи в закупке масок и костюмов. При том, что носители SARS-CoV-2 выявляются среди пациентов регулярно.

- Конечно, больных сразу изолируют и переводят в «ковидные» стационары, - отметил наш собеседник. - Но ведь перед тем, как уехать, они проводят в НИИ какое-то время. Сколько у них за это время было контактов, кого из персонала или других пациентов они успели заразить — никто не знает. Поэтому ситуация абсурдная — случаи заноса «ковида» случаются регулярно, а статуса «ковидного» со всей положенной помощью нет.

И, скорее всего, не будет. НИИ Джанелидзе — один из трех оставшихся в городе стационаров, где еще принимают обычных больных. Если перепрофилировать еще и его — петербургская система здравоохранения, и без того поскрипывающая под натиском коронавируса, просядет окончательно.

У Джанелидзе до сих пор нет статуса "ковидного" стационара - при том, что "ковид" туда заносят регулярно.Фото: Олег ЗОЛОТО

Следом за Джанелидзе на штраф нарвалась городская больница № 15. Им 100 000 присудили за нерасторопность: 3 мая одно из отделений в соответствии с планами комитета по здравоохранению перепрофилировали под прием больных с «ковидом», а 6 оно еще работало для обычных пациентов. Нарушение? Как посмотреть: речь идет об отделении гемодиализа, где на тот момент проходили лечение 115 человек.

- Гемодиализ — непрерывный процесс, - оценил эту ситуацию президент Ассоциации нефрологов России Андрей Ватазин. - Чтобы перевести больного из одного центра в другой, нужно понять наличие свободных мест, договориться с персоналом — это очень большая работа. Конечно, ее можно выполнить и в предельно сжатые сроки. У нас в Москве и Московской области, например, недавно сложилась аналогичная ситуация. Но у нас профицит диализных коек — их больше, чем тех, кто в гемодиализе нуждается. Ну и, если честно, мне в принципе не очень понятно, почему нужно перепрофилировать именно отделения гемодиализа. Да еще и так скоропалительно. У нас же не война, в конце-то концов.

Тем не менее за нерасторопность, как следует из материалов Красносельского районного суда, учреждение вообще хотели закрыть на 90 дней. Но в итоге все обошлось минимальным штрафом — все те же 100 000 рублей.

По словам врачей, в условиях эпидемии они работают с колоссальной нагрузкой.Фото: Олег ЗОЛОТО

«У КАЖДОГО СВОЯ РАБОТА»

Наконец, буквально на днях такой же штраф получила городская больница № 14. Обвинения все те же: нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. От большинства претензий во время судебного заседания представители больницы благополучно отбились: так, например, судья обратил внимание на то, что в учреждении никак не могли организовать обсерватор с 17 апреля, потому что соответствующее постановление главный врач получил только 18. Тем не менее, суд вынес решение в пользу истцов.

В Роспотребнадзоре в ответ на просьбу журналиста «КП» прокомментировать «войну с больницами» прислали копию судебного постановления в отношении НИИ Джанелидзе. Судя по всему, в ведомстве подход к ситуации чисто утилитарный: есть нарушения — нужно их устранить. Не смогли — получите штраф. В самих же больницах к происходящему относятся философски.

- У каждого своя работа, - развели руками медики одного из оштрафованных учреждений. - Мы лечим и спасаем — они проверяют и находят нарушения. К сожалению, это обычный процесс.

Обычный, да не совсем нормальный: штрафами заинтересовалась генеральная прокуратура РФ. Ведомство поручило коллегам из Санкт-Петербурга оценить, за дело ли больницы ударили рублем, а также оценить правомерность действий специалистов Роспотребнадзора.

Штрафы, выписанные больницам, возмутили не только врачей, но и простых граждан.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- По результатам проверок при наличии оснований будут приняты соответствующие меры по устранению нарушений, - передает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

КСТАТИ

Звезды театра за врачей

Санкт-петербургский Большой Драматический театр в мае проводил благотворительный марафон. Олег Басилашвили, Алиса Фрейндлих, Светлана Крючкова, Георгий Штиль, Нина Усатова и другие знаменитые артисты зачитывали отчеты врачей о своей работе во время пандемии. Собрали огромную сумму – почти 4 млн рублей. Все на покупку масок, респираторов и костюмов для персонала НИИ Джанелидзе. А в следующем месяце появилась новость, которая артистов возмутила.

- Мы всем театральным миром собирали деньги медикам, а суд по требованию Роспотребнадзора отбирает! - отреагировала на происходящее главный редактор журнала «Театр» Марина Давыдова - Это уже даже не абсурд. Нет слов.

Пока верстался номер

Еще одно медучреждение получило штраф. Теперь очередь дошла до Детской городской поликлиники №49, что в Пушкинском районе. Причина та же. Сумма такая же. Представитель клиники нарушения признал, но назвал их некритичными. Суд назначил наказание ниже минимума – 100 тысяч рулей штрафа.