Суд оштрафовал детскую поликлинику на 100 тысяч рублей за нарушения по коронавирусу

5 Июнь 2020 2020-06-05T16:02:50+03:00

Это уже третье в городе медучреждение, получившее такое наказание

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Очередное медучреждение Санкт-Петербурга получило штраф за несоблюдение санитарных норм во время режима повышенной эпидемиологической опасности. Теперь очередь дошла до Детской городской поликлиники №49, что в Пушкинском районе.

- При рассмотрении причин заболевания короновирусной инфекцией сотрудников поликлиники, выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Расследование, которое проводил Роспотребнадзор, показало, что на разных площадках поликлиники, в самом Пушкине, а также в Павловске и Шушарах , часть персонала не использует средства индивидуальной защиты, Кроме этого не проводится контроль концентрации дезинфицирующих средств в рабочих растворах; несвоевременно проведено обследование контактных пациентов и медицинского персонала на коронавирус. Нашлись проблемы с отчетностью и так далее.

Представитель клиники нарушения признал, но назвал их некритичными. Суд назначил наказание ниже минимума – 100 тысяч рулей штрафа.

Напомним, такие же штрафы уже получили НИИ имени Джанелидзе и горбольница номер 14.

ИСТОЧНИК KP.RU