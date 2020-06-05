2020-06-05T16:02:50+03:00
Общество

Суд оштрафовал детскую поликлинику на 100 тысяч рублей за нарушения по коронавирусу

Это уже третье в городе медучреждение, получившее такое наказание
Петр КИБЕР
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Суд оштрафовал детскую поликлинику на 100 тысяч.Суд оштрафовал детскую поликлинику на 100 тысяч.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Очередное медучреждение Санкт-Петербурга получило штраф за несоблюдение санитарных норм во время режима повышенной эпидемиологической опасности. Теперь очередь дошла до Детской городской поликлиники №49, что в Пушкинском районе.

- При рассмотрении причин заболевания короновирусной инфекцией сотрудников поликлиники, выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Расследование, которое проводил Роспотребнадзор, показало, что на разных площадках поликлиники, в самом Пушкине, а также в Павловске и Шушарах , часть персонала не использует средства индивидуальной защиты, Кроме этого не проводится контроль концентрации дезинфицирующих средств в рабочих растворах; несвоевременно проведено обследование контактных пациентов и медицинского персонала на коронавирус. Нашлись проблемы с отчетностью и так далее.

Представитель клиники нарушения признал, но назвал их некритичными. Суд назначил наказание ниже минимума – 100 тысяч рулей штрафа.

Напомним, такие же штрафы уже получили НИИ имени Джанелидзе и горбольница номер 14.

ИСТОЧНИК KP.RU

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