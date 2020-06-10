2020-06-10T14:49:53+03:00
Общество

Фестивальная зона, скейтапк и ледовый каток: Как будет выглядеть новый парк у СКК в Санкт-Петербурге

Всего в спортивно-культурном парке высадят 5 314 деревьев и кустарников, а на его создание потратят минимум полмиллиард рублей [фото]
Анна ПОСЛЯНОВА
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12 гектаров вокруг будущей «СКА Арены» озеленят и облагородят к лету 2023 года. Фото: «СКА Арена»12 гектаров вокруг будущей «СКА Арены» озеленят и облагородят к лету 2023 года. Фото: «СКА Арена»
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Наконец, парк, который появится у нового СКК, можно увидеть не схематично, а почти вживую: появилась визуализация рабочего варианта концепции зеленой зоны. 12 гектаров вокруг будущего спортивно-досугового комплекса «СКА Арена» озеленят и облагородят к лету 2023 года.

Строительство арены потребует сноса 146 деревьев. Фото: «СКА Арена»

Строительство арены потребует сноса 146 деревьев. Фото: «СКА Арена»

В общих чертах изначальная концепция парка за год работы над ней сильно не изменилась. В нем задумали фестивальную зону, различные спортивные площадки, велосипедные и роликовые дорожки, скейтпарк, теннисные корты, ледовый каток и футбольное поле.

В парке задумали велосипедные и роликовые дорожки, скейтпарк, теннисные корты, ледовый каток и футбольное поле. Фото: «СКА Арена»

В парке задумали велосипедные и роликовые дорожки, скейтпарк, теннисные корты, ледовый каток и футбольное поле. Фото: «СКА Арена»

– Всего в новом парке будет высажено 5 314 деревьев и кустарников разных пород, – рассказывают в «СКА Арене». – Сейчас идет проработка общей концепции рекреационной зоны, проводятся консультации с зарубежными ландшафтными архитекторами. Уже разработан дендроплан. Идут переговоры с питомниками, поставщиками растений и деревьев.

101 дерево – 28 сосен и 73 клена вдоль проспекта Юрия Гагарина – удастся сохранить. Фото: «СКА Арена»

101 дерево – 28 сосен и 73 клена вдоль проспекта Юрия Гагарина – удастся сохранить. Фото: «СКА Арена»

Строительство арены потребует сноса 146 деревьев: обследование показало, что пересадить их будет либо невозможно, либо неразумно из-за их состояния. Еще 111 деревьев ждет «переезд» в другие зеленые зоны Московского района. А вот 101 дерево – 28 сосен и 73 клена вдоль проспекта Юрия Гагарина – удастся сохранить.

Парк обойдется как минимум в полмиллиарда рублей. Фото: «СКА Арена»

Парк обойдется как минимум в полмиллиарда рублей. Фото: «СКА Арена»

Чтобы компенсировать городу снос деревьев и уничтожение зелени в зоне работ, инвестор выплатил в бюджет 80,6 миллиона рублей. В целом же парк обойдется как минимум в полмиллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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