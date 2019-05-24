К Чемпионату мира по хоккею в 2023 году у СКК разобьют спортивно-культурный парк

Петербург примет Чемпионат мира по хоккею в 2023 году, теперь официально. К окончательному – и единогласному – решению пришли сегодня, 24 мая, делегаты конгресса Международной федерации хоккея, который проходит в Братиславе.

Накануне президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк представил заявку нашей страны на проведение матчей мирового первенства в Петербурге, в реконструированном СКК. Рассказывая о будущей арене, «суперсовременной и одной из самых больших в мире», Третьяк еще раз подчеркнул, что рядом с обновленным комплексом к 2023 году разобьют спортивно-культурный парк.

Так обновленная зона будет выглядеть целиком. Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга

Сейчас пространство вокруг СКК – между проспектами Юрия Гагарина и Космонавтов, Бассейной и Кузнецовской улицами – заковано в асфальт. С одной стороны с комплексом соседствует супермаркет «Карусель» с парковкой, с другой – музей «Россия – моя история».

К 2023-му эта зона должна зазеленеть. Согласно эскизам Генплана, СКК окружат спортивно-культурным парком, который сможет жить и летом, и зимой. Днем парк будет, скорее, спортивным, а по вечерам – культурным и музыкальным.

Парк заполнят детскими и спортивными площадками, беговыми и прогулочными дорожками. Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга

Пространство поделят на зоны, связанные между собой зеленью и дорожками. Главная – центральная фестивальная площадь в 9 500 квадратных метров со сценой, в холодное время года она легко превратится в каток площадью 4 800 «квадратов». Вокруг площади задумали блоки с администрацией, торговцами, раздевалками, кафе и баром, а также павильон для настольного тенниса. Рядом с кругом площади построят кружочки поменьше, в них организуют площадки для воркаута (уличная гимнастика), волейбола, бадминтона, баскетбола и стритбола, а также зону с батутами.

Парк разобьют по тематическим секциям. Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга

Центром второй зоны станет мини-футбольное поле с подогревом, опоясанное беговой дорожкой длиной 400 метров (ее зимой можно превратить в каток для конькобежцев). Здесь же разместят скейт-парк, площадку для петанка (бросание шаров) и спорт-бар.

Третья зона сосредоточится вокруг площадки для представлений и ярмарок с амфитеатром. Рядом с ней появятся детские площадки, семейный ресторан, танцевальная студия, йога-центр, мастерские. По соседству пройдет грунтовая беговая дорожка (зимой – лыжная трасса), расположится памп-трек (велосипедная трасса, состоящая из горок) и стена для боулдеринга (вид скалолазания) с инструктором. Последние две услуги, скорее всего, будут платными.

Парковку засадят деревьями. Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга

Стоянку у супермаркета переделают в эко-паркинг: мощеные места для машин будут чередоваться с островками зелени.

СПРАВКА «КП»:

Спортивно-концертный комплекс «Петербургский» начали строить в 1970-ом и ввели в строй в 1980 году. Здесь «Зенит» впервые стал чемпионом СССР. Но за почти 40 лет СКК стал, скорее, не спортивной, а концертной и ярморочной площадкой. Разговоры о передаче комплекса хоккейному клубу СКА, который «вырос» из родного «Ледового», появились еще в 2017-ом: его предлагали превратить в масштабную ледовую арену, подходящую для проведения международных хоккейных мероприятий.

Весной 2018-го губернатор Георгий Полтавченко и президент СКА Геннадий Тимченко подписали соглашение, одним из пунктов которого стало преобразование СКК до 2023 года – года Чемпионата мира по хоккею. Россия была намерена побороться за право на его проведение, и площадкой задумали сделать как раз СКК.

В сентябре 2018-го на полугодовом конгрессе Международной федерации хоккея объявили, что ЧМ-2023 пройдет в Петербурге. В ноябре в городе вспыхнули волнения: градозащитники выступили против возможного демонтажа комплекса и появления рядом жилых зданий.

К концу года от идеи жилой застройки у Парка Победы власти полностью отказались. Градостроительный совет выступил за доработку внешнего вида обновленного СКК: на эскизах, заказанных СКА, арена вместимостью более 21 000 зрителей походила то ли на баночку бальзама «Звездочка», то ли на банку, обернутую бинтами.

Обновлять и СКК, и прилегающую зону планируют в рамках государственно-частного партнерства. Концессионное соглашение предполагают заключить на 60 лет, проект потребует 31,65 миллиарда рублей инвестиций. Сейчас конкурсная документация проходит согласования. Насколько изменится концепция, сохранят ли что-то от первоначального здания – эти вопросы пока открыты.