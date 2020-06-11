Откроют ли музеи и парки в Санкт-Петербурге с 16 июня 2020: прогнозы и условия

В ближайший вторник, 16 июня, федеральные музеи могут открыть парки для посетителей после карантина. А также приглашать гостей на экспозиции под открытым небом. Такое решение приняли в минкульте, а соответствующий документ накануне, 10 июня, подписала глава ведомства Ольга Любимова. В Санкт-Петербурге эти послабления касаются, например, музеев-заповедников «Царское село», «Петергоф» и «Павловск». Однако в самих учреждениях культуры пока не знают точно, когда это произойдет. «КП-Петербург» разбиралась, откроют ли парки и музеи в Санкт-Петербурге с 16 июня 2020 года.

ЖДУТ «ОТМАШКИ»

Несмотря на то, что вышеперечисленные музеи Петербурга подчиняются федеральному уровню, открываться они будут только исходя из конкретной ситуации в регионе. Поэтому без «отмашки» местных властей знаменитые парки распахнуть свои двери не смогут. Об этом «КП-Петербург» рассказали и в Петергофе, и в Царском селе. Это же следует и из самого документа минкульта.

Знаменитые парки Петергофа уже скоро могут открыться.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Так что Петербургу все равно придется ждать следующего этапа снятия ограничений. Выпадет ли он на 16 июня, пока неизвестно. На прошлой неделе губернатор города Александр Беглов заявил, что парки и скверы, учреждения культуры, кафе и рестораны «пока ждут своей очереди начать работу». А накануне на своей станице в соцсети спросил мнения горожан, что нужно открыть в первую очередь. Там оставили комментарии больше 13 тысяч человек и среди главных желаний – городские парки. Что же касается парков при музеях, прежде всего они думают о безопасности посетителей.

Пока парки и дворцы пустуют без посетителей.Фото: Олег ЗОЛОТО

– Прежде чем открываться, нам нужно согласовать все условия посещения парков, мы должны понимать, как это будет организовано, – отметили в Петергофе.

Проще говоря еще нужно решить – будут ли надевать маски и перчатки гости, по сколько человек можно пускать на территорию и так далее. Все это должен согласовать Роспотребнадзор. Впрочем, как и следующие этапы снятия ограничений в Петербурге.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, когда в Санкт-Петербурге отменят режим самоизоляции и откроют фитнес-клубы, ТЦ и парки

Губернатор города Александр Беглов подробно рассказал об этапах снятия ограничений и назвал условия, при которых Санкт-Петербурге вернется к прежней жизни (подробности)