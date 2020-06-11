2020-06-11T17:00:25+03:00
Общество

Откроют ли музеи и парки в Санкт-Петербурге с 16 июня 2020: прогнозы и условия

Сейчас руководство музеев и парков ждет «отмашки» местных властей и Роспотребнадзора, чтобы открыться после режима самоизоляции в Санкт-Петербурге
Полина ЖУКОВА
Поделиться:
Федеральным музеям-заповедникам разрешили открыться с 16 июня, если ситуация в регионе позволяет снять ограничения.Федеральным музеям-заповедникам разрешили открыться с 16 июня, если ситуация в регионе позволяет снять ограничения.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

В ближайший вторник, 16 июня, федеральные музеи могут открыть парки для посетителей после карантина. А также приглашать гостей на экспозиции под открытым небом. Такое решение приняли в минкульте, а соответствующий документ накануне, 10 июня, подписала глава ведомства Ольга Любимова. В Санкт-Петербурге эти послабления касаются, например, музеев-заповедников «Царское село», «Петергоф» и «Павловск». Однако в самих учреждениях культуры пока не знают точно, когда это произойдет. «КП-Петербург» разбиралась, откроют ли парки и музеи в Санкт-Петербурге с 16 июня 2020 года.

ЖДУТ «ОТМАШКИ»

Несмотря на то, что вышеперечисленные музеи Петербурга подчиняются федеральному уровню, открываться они будут только исходя из конкретной ситуации в регионе. Поэтому без «отмашки» местных властей знаменитые парки распахнуть свои двери не смогут. Об этом «КП-Петербург» рассказали и в Петергофе, и в Царском селе. Это же следует и из самого документа минкульта.

Знаменитые парки Петергофа уже скоро могут открыться. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Знаменитые парки Петергофа уже скоро могут открыться.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Так что Петербургу все равно придется ждать следующего этапа снятия ограничений. Выпадет ли он на 16 июня, пока неизвестно. На прошлой неделе губернатор города Александр Беглов заявил, что парки и скверы, учреждения культуры, кафе и рестораны «пока ждут своей очереди начать работу». А накануне на своей станице в соцсети спросил мнения горожан, что нужно открыть в первую очередь. Там оставили комментарии больше 13 тысяч человек и среди главных желаний – городские парки. Что же касается парков при музеях, прежде всего они думают о безопасности посетителей.

Пока парки и дворцы пустуют без посетителей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Пока парки и дворцы пустуют без посетителей.Фото: Олег ЗОЛОТО

– Прежде чем открываться, нам нужно согласовать все условия посещения парков, мы должны понимать, как это будет организовано, – отметили в Петергофе.

Проще говоря еще нужно решить – будут ли надевать маски и перчатки гости, по сколько человек можно пускать на территорию и так далее. Все это должен согласовать Роспотребнадзор. Впрочем, как и следующие этапы снятия ограничений в Петербурге.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, когда в Санкт-Петербурге отменят режим самоизоляции и откроют фитнес-клубы, ТЦ и парки

Губернатор города Александр Беглов подробно рассказал об этапах снятия ограничений и назвал условия, при которых Санкт-Петербурге вернется к прежней жизни (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Режим самоизоляции в Санкт-Петербурге и Ленобласти 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Термоклин на Суздальских озерах и «подводные шалаши» в Финском заливе: Названы самые опасные для купания водоемы Санкт-Петербурга
Официально купальный сезон еще не начался, но, увы, есть уже первые жертвы. О тайных опасностях рек, озер и прудов Санкт-Петербурга «Комсомолке» рассказал профессиональный водолаз
Новости 24
Названы кандидатуры на должность председателя Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга
Финляндия не откроет границы с Россией до 14 июля
ДТП с фурами полностью перекрыло движение на трассе Р-23 в Ленинградской области
На ремонт 12-13 линий В.О. и Якорной улицы потратят почти 160 миллионов рублей
Граффити врачей-супергероев появились в Ленинградской области ко Дню России
Суд отправил под арест топ-менеджеров «МЭС Северо-Запад», вымогавших взятку в 100 миллионов
Больные коронавирусом бесплатно получат лекарства в Ленинградской области
Адвокат Соколова попросил прочитать СМС с оскорблениями, которые историку писала убитая любовница
Новыми жертвами коронавируса в Санкт-Петербурге стали 23 женщины и 15 мужчин
Смольный даст отсрочку по аренде всему малому и среднему бизнесу
Медикам Санкт-Петербурга вручат знак отличия «За доблесть в спасении»
Петербурженка поила грудного ребенка сильнодействующим снотворным, чтобы тот не мешал ей пить
В Санкт-Петербурге задержали 18 тонн «зенитовской» черешни из Сербии
Массовые сокращения персонала ожидаются на автозаводах в Санкт-Петербурге
Появилось видео балкона, упавшего на газовую трубу на Лесном проспекте в Санкт-Петербурге
В МЧС уточнили ситуацию на Лесном проспекте, где балкон упал на газовую трубу
Ленточки-триколоры раздадут в Ленинградской области в честь Дня России
Каршеринг планируют вернут в Санкт-Петербург 15 июня 2020 года
На Лесном проспекте срезали аварийный балкон и повредили газовую трубу
Погода в Санкт-Петербурге 12 июня 2020 года: Облачно, но без дождей
Петербуржцы попросили открыть парки и фитнес-центры
Смольный создал план восстановления работы городской медицины после коронавируса
С 1 сентября школы в Санкт-Петербурге начнут работать в обычном режиме
Продавцов «веселящего газа» несовершеннолетним будут штрафовать до 50 тысяч рублей в Санкт-Петербурге
Новая вспышка коронавируса произошла в вахтовом городке в Карелии
Движение по трассе «Кола» перекроют 12 июня в Ленинградкой области
В Луге девушка на «Жигулях» сбила 20-летнего парня
Упаковка утеплителя влетела в лобовое стекло джипа, едущего по КАД в Санкт-Петербурге