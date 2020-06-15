Русская жена умершего экс-игрока «Зенита» написала книгу о нем

18 сентября 2019 года в своей палате хосписа в шотландском Глазго умер бывший игрок «Зенита» и сборной Голландии Фернандо Риксен. В момент смерти, как и все шесть лет борьбы со смертельной болезнью, рядом с ним была русская жена – петербурженка Вероника. А теперь она и биограф Фернандо Риксена написали книгу о футболисте и его последних днях. Выдержки из нее приводит британская The Sun.

- Эта книга не о грусти, она о радости, - говорит биограф футболиста и его друг Винсент Де Врис.

Он был одним из немногих, кто посещал Фернандо в больничных палатах за эти шесть лет и он честно говорит, что не все в отношениях экс-зенитовца и его жены было гладко. А сам Риксен действительно думал об эвтаназии.

ПРОБЛЕМЫ С ДЕНЬГАМИ И ЖЕЛАНИЕ ПОПАСТЬ ДОМОЙ

- Они ссорились с Вероникой, у Фернандо не было денег оплачивать больничные счета, а его бывшая жена, забравшая со счета все деньги (более 500 тысяч фунтов – прим.ред.), несмотря на решение суда, не отдавала их. Он оборвал контакты с матерью и близкими друзьями.

2 июля 2019 года

- Я больше не могу.

- Не можешь что, Фернандо?

- Жизнь. Это все.

С каждым разом ответы прикованного к постели игрока становились все короче и короче. Он практически потерял способность двигаться. Каждый раз при посещении, друг видит Фернандо лежащим в одном и том же положении. Ничего не меняется: «видимо поэтому он хочет вернутся в Голландию, где разрешена эвтаназия».

СПАСИБО, «ГЛАЗГО РЕЙНДЖЕРС»

Однако переезд в родную для Риксена страну не случился. С больницей, точнее с хосписом для умирающих пациентов помог другой клуб футболиста – шотландский «Глазго Рейнджерс». Семья осталась в Великобритании.

Сам игрок отрицал, что хотел уйти из жизни даже когда позвал всех друзей на большую прощальную вечеринку. Она прошла в июне 2019 года. После этого Риксены почти закрылись от внешнего мира. Лишь Вероника публиковала трогательные посты в Инстаграме, как Фернандо поздравляет с днем рождения дочку Изабеллу.

Дочка Изабелла родилась в год, когда у Фернандо нашли смертельную болезнь. Фото: instagram.com/veronikaricksen

Девочка родилась в 2013 году, как раз, когда Риксену поставили страшный диагноз – болезнь Лу Герига или боковой амиатрофический склероз. Он поражает все мышцы в организме и человек медленно умирает. Врачи дали тогда спортсмену полгода-год жизни, но он продержался больше шести.

Рядом были любимая жена и дочь. Изабеллу суровый на поле Фернандо Риксен просто обожал.

В интервью, которое он дал за несколько месяцев до смерти голландскому журналисту Роосу Остербану, на вопрос, хотел бы Риксен, чтобы его дочка стала футболистом, он ответил: «Это моя мечта».

ЗАСНУЛ НА ТРИ ДНЯ И БОЛЬШЕ НЕ ПРОСНУЛСЯ

Но то было в июне, когда Фернандо еще мог общаться с помощью компьютерной программы. Потом состояние футболиста стало резко ухудшаться.

4 сентября 2019 года

- Я пришел к нему с визитом. Медсестра сказала, что он очень плох и у меня есть всего минута. Я вошел. Фернандо лежал с одни закрытым наполовину глазом. На вопрос «Как ты?», он по одной букве, с перерывами, напечатал: «У С Т А Л».

Это был последний визит биографа к другу.

7 числа находившаяся дома, в Испании, Вероника написала ему, что приходить не стоит, а 18 сентября сообщила, что Фернандо Риксен умер.