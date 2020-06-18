Синоптики рассказали, когда в Санкт-Петербург придет похолодание

Погода в Санкт-Петербурге не прекращает удивлять: только вчера, 17 июня, мы побили температурный рекорд за последние 115 лет, а сегодня уже близки к новому. Впрочем, терпеть изнуряющий зной осталось недолго: как рассказал «Комсомолке» синоптик, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, похолодание в Санкт-Петербурге уже не за горами.

- Сегодня, 18 июня, воздух в Санкт-Петербурге, по нашим расчетам, воздух прогреется до +29 - +31 градуса, - отметил специалист. - Однако к вечеру жару немного собьют кратковременные грозовые ливни. Завтра характер погоды изменится мало — местами возможны дожди с грозами, а температура опять будет выше нормы - +27 - +29 градусов.

А вот в ночь на субботу, 20 июня, по территории города и региона пройдет холодный атмосферный фронт. Сгустятся тучи, местами пройдут дожди, усилится северный ветер. Днем температура упадет, причем сильно - до плюс 20 градуса - почти на градус ниже климатической нормы.

Зной толкает петербуржцев на нарушение карантина в садах и парках.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Прохладно, но солнечно и без дождей будет в воскресенье, 21 июня, - продолжает синоптик. - Столбики термометров поднимутся до отметки в плюс 21 градус. Ну а с началом новой недели вновь потеплеет. В понедельник и вторник мы также ожидаем солнце и температурный фон в пределах +23 - +26 градусов.

Причина аномальной погоды в июне в Санкт-Петербурге, по словам Леуса, заключается в том, что в последнее время в Европейскую часть России поступает хорошо прогретый воздух с территории Средней Азии.

- В целом, ничего удивительного здесь нет, - констатирует специалист. - Рано или поздно бьются все рекорды — и минимальные и максимальные.

Напомним, «Комсомолка» уже писала, что климат на планете стремительно движется в сторону потепления, и уже через несколько лет средние температуры могут сильно повыситься. Санкт-Петербургу, впрочем, придется полегче — нас от погодных «качелей» надежно прикрывает Балтийского море.