Порядка 40 автобусных маршрутов закроют в Санкт-Петербурге летом 2020 года

Около сорока автобусов в Петербурге планируют сократить в ближайшее время – уже этим летом. В основном речь идет о коммерческих маршрутах, но и есть и несколько «социальных». Что касается вторых, уже известно, что среди них будут №№ 32, 64А, 103.

Как рассказали «КП-Петербург» в Комитете по транспорту, эти «социальные» маршруты имеют незначительный пассажиропоток. Кроме того, их дублирует другой городской транспорт, поэтому их сокращение не принесет неудобства горожанам.

Куда большая часть из закрываемых – это коммерческие автобусы. В Комитете также добавили, что большинство закрываемых маршрутов фактически не работает: то есть на бумаге они существуют, но перевозчики уже самостоятельно прекратили их обслуживание. Попали под закрытие и плохо востребованные маршрутки. Тем не менее точной даты, когда они перестанут ходить, пока не называется. Более того, переговоры с перевозчиками все еще идут.

Несколько десятков автобусов перестанут работать, но в основном это невостребованные маршруты.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

– Предлагаемые к закрытию маршруты обсуждаются экспертной рабочей группой, в состав которой вошли представители Комитета по транспорту, ГКУ «Организатор перевозок», ГБУ «Центр транспортного планирования» и представители транспортной отрасли, – отметили в Комитете.

Напомним, что отказ от коммерческих автобусов происходит в рамках транспортной реформы. И хотя из-за коронавируса ее перенесли на ноябрь 2021 года, автобусную сеть частично решили пересмотреть уже этим летом.

Кстати, на сегодня в Петербурге не работают десятки маршруток, которым ранее приостановили работу из-за мер по борьбе с коронавирусом. В каком режиме сейчас работает транспорт в Петербурге, «Комсомолка» подробно рассказывала ранее.