«Пил коньяк и шутил»: Коллега Соколова рассказал о вечеринке у историка после убийства аспирантки

О небольшой вечеринке, которую устроил 64-летний доцент СПбГУ Олег Соколов после убийства 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, было известно уже давно. Но только сейчас стали известны чудовищные подробности этого застолья. О том, как историк принимал гостей, а в это время в соседней комнате лежал труп его возлюбленной, «Комсомолке» рассказал участник той встречи - капитан 1 ранга в отставке, доцент-историк Олег. Вместе с ним тем вечером у Соколова был его друг - военный моряк, капитан 2 ранга Константин.

ССОРИЛИСЬ ДРУГ С ДРУГОМ ЗА ГОД ДО ТРАГЕДИИ

- С Соколовым мы знакомы почти 30 лет, но общались не часто. Первый раз встретились на Бородинском поле. Я познакомил его со своим воспитанником, капитаном 2 ранга, действующим офицером, который также, как и Соколов, был просто помешан на истории, - поделился с «КП-Петербург Олег. – И так получилось, что раз в год с 2017 года мы собирались у Олега в квартире. Так было три года подряд: мой друг приезжает, я звонил Соколову, и мы встречались.

С Олегом Соколовым его коллега познакомился на Бородинском поле Фото: предоставлено героем публикации

Впервые Анастасию Ещенко Олег и военный моряк встретили в 2018 году. Тот вечер проходил как всегда по плану: гости садились за стол в 20:00 и расходились в 22:00.

- И вот в 2018 году, уже 22:00, мы собирались уходить, как появилась она, - вспоминает мужчина. – Мы не спрашивали подробности личной жизни, просто допивали чай. И вдруг они начали ругаться. Я обратил внимание, что она им командует, а я Соколова-то знаю! Им ведь управлять нельзя было, он всех строил только так. Сир, ну Сир! Он резковато с ней общался, и она также. Я еще подумал: «Ну, нашел наконец-то». Я к Соколову и сам сложно отношусь, поэтому просто говорю, что тогда бросилось в глаза.

Так сложилось, что после этого они встретились с Соколовым только через. Это было как раз 8 ноября 2019 года.

- Я не особо хотел ехать, говорил своему другу: «Давай перенесем встречу». Но он хотел встретиться с Соколовым, и мы поехали, - делится доцент. – Зашли, разделись, вешалок не было, женских вещей - тоже. Я заметил лишь, что у Соколова лицо морщинистое какое-то стало. Но вел он себя обычно. Мы сидели в гостиной, а вот дверь в спальню была закрыта. В квартире все было очень чисто, сухо. Крови не было. Соколов был абсолютно невозмутим.

Соколов издал о себе книгу Фото: пересъемка журнала "Империя истории"

ПИЛИ КОНЬЯК И СПОРИЛИ О НАПОЛЕОНЕ

Гости привезли с собой коньяк Hennessy и дорогой чай, а Соколов поставил на стол свежий салат из капусты и заявил, что его возлюбленная в Москве.

- В тот вечер мой друг и Соколов два часа говорили об истории Франции, об египетском походе Наполеона. Спорили, - рассказывает доцент. - Соколов показывал карты на компьютере, шутил, - то есть был абсолютно спокоен. Мы и понятия не имели, что в соседней спальне, как говорят, в шкафу была она. Получается, что они за сутки до этого поругались. У него хватило хладнокровия ее убить однозарядным обрезом. Четыре пули, это же надо зарядить каждый раз! А на следующий день он сидит с нами, как ни в чем не бывало. Это немыслимо вообще.

Заглянуть в спальню у гостей не было и мысли. В тот вечер они сидели в гостиной и иногда ходили на кухню мимо закрытой двери… Когда гости уходили, у Соколова оставалось еще половину бутылки коньяка.

Анастасия была студенткой СоколоваФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Мы спустились вниз, подняли голову на темное здание и увидели, что в квартире Соколова горит два окна, - вспоминает коллега Соколова. - Мы думали, он прибирается. А он… Что ему могло ударить в голову после нашего ухода, что он принялся расчленять тело, неизвестно. У меня до сих пор в голове это не умещается. Ну, заигрался человек! 60 лет мужику и молодая девушка. Он так привык играть всю жизнь, видимо, так и жил. Постоянно себя ощущал Сиром.

Соколов любил говорить о НаполеонеФото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Об убийстве оба гостя узнали на следующий день.

- Я ехал с работы, мне звонит коллега, говорит: «Там Соколов убил жену, интернет взорвался», - негодует доцент. – Я недоумеваю: «Как убил? Мы вчера же были у него!». Эпизоды войны вспоминали. Спорили!

По делу доцента Соколова оба гостя уже дали показания следователям. Они до сих пор не могут отойти от шока и стараются не читать страшные подробности убийства.

Напомним, в ночь с 7 на 8 ноября 2019 года Олег Соколов во время ссоры ссоры убил свою невесту, которой было всего 24 года. Анастасия Ещенко была застрелена, а потом расчленена. Соколова поймали, можно сказать, случайно. Он стал выбрасывать пакеты с останками Насти в реку Мойку, но так как был пьян, упал в воду и сам. Тонущего мужчину спасли прохожие, которые сразу же вызвали МЧС. Когда стали осматривать пострадавшего, стало понятно, что с ним что-то не то. Опасения подтвердились. В рюкзаке Соколова нашли отрубленные конечности Ещенко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/783979" frameborder="0"></iframe> В Санкт-Петербурге начали судить доцента Соколова, убившего 24-летнюю аспирантку.

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