«КамАЗ» снес шесть «легковушек» на КАД, один человек погиб
Жесткая авария произошла на Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге вечером в понедельник, 22 июня 2020 года. На 10-м километре внутреннего кольца «КамАЗ» снес шесть автомобилей, которые стояли в пробке. Машины разлетелись в разные стороны, одна из них перевернулась. Прибывшие экстренные службы оперативно буквально вырезали заблокированных в авто водителей.
- Около 19:10 в Выборгском районе города Санкт-Петербурга на 10 километре внутреннего кольца КАД произошло столкновение семи транспортных средств. В результате ДТП: один человек погиб, двое получили травмы средней степени тяжести, - рассказали в управлении ГИБДД Петербурга.
Семь человек пострадали в ДТП, один из них погибФото: СОЦСЕТИ
По данным МЧС, «КамАЗ» врезался в шесть легковых автомобилей. Спасатели вытащили из машин двоих человек. В общей сложности, пострадали семь человек, включая погибшего.
По рассказам очевидцев, трагедия произошла совершенно неожиданно. На кольцевой собиралась вечерняя пробка, машины медленно двигались по дороге, когда в них на полной скорости влетел грузовик. Причины, по которым это произошло, все еще устанавливаются дорожными инспекторами.
В результате аварии, движение по внутреннему кольцу КАД было полностью перекрыто. В обратную сторону также образовалась пробка из-за прибывших на место машин экстренных служб.
Жесткое ДТП на КАД с грузовиком и 4 "легковушками" 22 июня 2020 года .
ИСТОЧНИК KP.RU